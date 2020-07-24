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США и Россия проведут консультации по ядерному оружию в Вене
Американо-российские рабочие консультации по вопросу нераспространения пройдут в Вене 28-30 июля, сообщил госдепартамент США в пятницу. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T19:19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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россия, вена, сша, в мире

США и Россия проведут консультации по ядерному оружию в Вене

19:19 24.07.2020
346
© РИА Новости / Максим БлиновВид на Вену
Вид на Вену
© РИА Новости / Максим Блинов
ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Американо-российские рабочие консультации по вопросу нераспространения пройдут в Вене 28-30 июля, сообщил госдепартамент США в пятницу.
В делегацию США войдут представители госдепартамента, министерства обороны, министерства энергетики и совета по национальной безопасности, сообщило ведомство.
Планируется, что стороны "в рамках стремления США расширить контроль над вооружениями до трехстороннего формата обсудят ядерную доктрину и боеголовки, прозрачность и проверяемость".
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