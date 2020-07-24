США и Россия проведут консультации по ядерному оружию в Вене

В делегацию США войдут представители госдепартамента, министерства обороны, министерства энергетики и совета по национальной безопасности, сообщило ведомство.

Планируется, что стороны "в рамках стремления США расширить контроль над вооружениями до трехстороннего формата обсудят ядерную доктрину и боеголовки, прозрачность и проверяемость".