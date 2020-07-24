Энергетики Подмосковья подключат школы к 1 сентября

Ученики в защитных масках на уроке в общеобразовательной школе

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Энергетики подключат к инженерным сетям все образовательные учреждения Московской области к 1 сентября. Об этом сообщил телеканал Энергетики подключат к инженерным сетям все образовательные учреждения Московской области к 1 сентября. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства энергетики.

"Несмотря на сложившуюся неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку, оперативное проведение ресурсоснабжающими организациями мероприятий по подключению к сетям инженерной инфраструктуры за первое полугодие 2020 года обеспечило ввод в эксплуатацию шести социально значимых для Московской области объектов", – говорится в сообщении.

В деревне Дрожжино Ленинского округа появилась новая школа. В ней будут учиться 550 детей. В четырехэтажном здании обустроены классы, лаборатории и мастерские, столовая с обеденным залом, спортивный и актовый залы, библиотека с медиатекой, административные помещения.

На улице Кудаковского в Балашихе возведена пристройка начальной школы к средней образовательной школе №2. Она рассчитана на 300 мест. В учебном трехэтажном корпусе сделаны актовый и спортивный залы, пищеблок. Пристройка соединена с основным зданием образовательного учреждения теплым переходом.

Кроме того, в 2020 году построена пристройка к зданию средней школы №7 на Задорожной улице в Ивантеевке. В ней будут учиться 200 школьников.

В микрорайоне Болшево города Королева появилась школа на 660 мест. В ней организованы учебные классы, актовый зал, библиотека с медиатекой, спортивный и обеденный залы, медпункт.

В Медвежьих Озерах городского округа Щелково возведена пристройка на 275 мест к основному зданию школы. Дополнительное помещение выполнено за счет бюджетных средств Московской области и Щелковского района.