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Энергетики Подмосковья подключат школы к 1 сентября
Энергетики подключат к инженерным сетям все образовательные учреждения Московской области к 1 сентября. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T19:19
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РИА Новости
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60
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московская область (подмосковье)

Энергетики Подмосковья подключат школы к 1 сентября

19:19 24.07.2020
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© РИА Новости / Виталий АньковУченики в защитных масках на уроке в общеобразовательной школе
Ученики в защитных масках на уроке в общеобразовательной школе
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Энергетики подключат к инженерным сетям все образовательные учреждения Московской области к 1 сентября. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства энергетики.
"Несмотря на сложившуюся неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку, оперативное проведение ресурсоснабжающими организациями мероприятий по подключению к сетям инженерной инфраструктуры за первое полугодие 2020 года обеспечило ввод в эксплуатацию шести социально значимых для Московской области объектов", – говорится в сообщении.
В деревне Дрожжино Ленинского округа появилась новая школа. В ней будут учиться 550 детей. В четырехэтажном здании обустроены классы, лаборатории и мастерские, столовая с обеденным залом, спортивный и актовый залы, библиотека с медиатекой, административные помещения.
На улице Кудаковского в Балашихе возведена пристройка начальной школы к средней образовательной школе №2. Она рассчитана на 300 мест. В учебном трехэтажном корпусе сделаны актовый и спортивный залы, пищеблок. Пристройка соединена с основным зданием образовательного учреждения теплым переходом.
Кроме того, в 2020 году построена пристройка к зданию средней школы №7 на Задорожной улице в Ивантеевке. В ней будут учиться 200 школьников.
В микрорайоне Болшево города Королева появилась школа на 660 мест. В ней организованы учебные классы, актовый зал, библиотека с медиатекой, спортивный и обеденный залы, медпункт.
В Медвежьих Озерах городского округа Щелково возведена пристройка на 275 мест к основному зданию школы. Дополнительное помещение выполнено за счет бюджетных средств Московской области и Щелковского района.
Дом культуры в поселке имени Цюрупы Воскресенского городского округа введен в эксплуатацию в марте 2020 года. Местные жители будут посещать залы хореографии и ритмики, изостудию, музыкальную гостиную и концертный зал. Культурное учреждение готово встретить 280 посетителей.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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