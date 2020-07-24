Руденя: пешеходный мост в Твери через реку Тьмаку сдадут в конце года

ТВЕРЬ, 24 июл – РИА Новости. Пешеходный мост через реку Тьмаку, строящийся в черте Твери и входящий в кластер "Волжское море", планируется открыть к концу этого года, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
"Компания, которая занимается созданием объекта – тверская, с хорошей репутацией. Она участвовала в строительстве Крымского моста, имеет опыт по реконструкции Московского шоссе, в строительстве пешеходного моста в Завидово и во многих других проектах", – сказал глава региона, посетивший в пятницу объект.
На сегодняшний момент готовность моста составляет 77%.
Как отметили в пресс-службе областного правительства, главная задача возведения моста – устранение разрыва туристского пешеходного маршрута по Твери.
Строительство пешеходного моста – один из этапов реконструкции площади Победы в Твери, которая началась в 2017 году. С инициативой приведения в порядок этого знакового для Твери места выступили ветераны области.