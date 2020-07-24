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Тверская область
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Руденя: пешеходный мост в Твери через реку Тьмаку сдадут в конце года
Пешеходный мост через реку Тьмаку, строящийся в черте Твери и входящий в кластер "Волжское море", планируется открыть к концу этого года, сообщил губернатор... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T19:16
тверская область
игорь руденя
общество
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игорь руденя, общество

Руденя: пешеходный мост в Твери через реку Тьмаку сдадут в конце года

19:16 24.07.2020
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© Фото : пресс-служба Правительства Тверской областиСтроящийся пешеходный мост через реку Тьмака в Твери
Строящийся пешеходный мост через реку Тьмака в Твери
© Фото : пресс-служба Правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 24 июл – РИА Новости. Пешеходный мост через реку Тьмаку, строящийся в черте Твери и входящий в кластер "Волжское море", планируется открыть к концу этого года, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
"Компания, которая занимается созданием объекта – тверская, с хорошей репутацией. Она участвовала в строительстве Крымского моста, имеет опыт по реконструкции Московского шоссе, в строительстве пешеходного моста в Завидово и во многих других проектах", – сказал глава региона, посетивший в пятницу объект.
На сегодняшний момент готовность моста составляет 77%.
Как отметили в пресс-службе областного правительства, главная задача возведения моста – устранение разрыва туристского пешеходного маршрута по Твери.
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Вчера, 13:56Тверская область
Руденя и Догузова открыли новый пешеходный мост в Конаковском районе
Строительство пешеходного моста – один из этапов реконструкции площади Победы в Твери, которая началась в 2017 году. С инициативой приведения в порядок этого знакового для Твери места выступили ветераны области.
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Тверская областьИгорь РуденяОбщество
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