Руденя: пешеходный мост в Твери через реку Тьмаку сдадут в конце года

"Компания, которая занимается созданием объекта – тверская, с хорошей репутацией. Она участвовала в строительстве Крымского моста, имеет опыт по реконструкции Московского шоссе, в строительстве пешеходного моста в Завидово и во многих других проектах", – сказал глава региона, посетивший в пятницу объект.