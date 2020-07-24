Калининградец повредил машину соседки из-за забравшихся на балкон котов

КАЛИНИНГРАД, 24 июл - РИА Новости. Жителя Жителя Калининграда подозревают в том, что он выбросил строительный мусор с крыши пристройки на соседский автомобиль, по которому дворовые коты забирались на его балкон, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

По данным полиции, ранее с заявлением о повреждении автомобиля обратилась хозяйка Mitsubishi Lancer, оценив нанесённый ущерб в 26 тысяч рублей. Участковые установили, откуда был выброшен строительный мусор, и выяснили причастного к этому 68-летнего местного жителя.

"Было установлено, что он совершил преступление из чувства личной неприязни. Оказалось, что автолюбительница оставляла машину рядом с пристройкой к дому, из-за чего местные коты по транспортному средству забирались на крышу пристройки, откуда проникали на балкон подозреваемого. Мужчина, с его слов, неоднократно просил заявительницу парковаться в другом месте, однако женщина игнорировала его просьбы", - рассказали в пресс-службе.