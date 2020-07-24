https://ria.ru/20200724/1574887109.html
Калининградец повредил машину соседки из-за забравшихся на балкон котов
Жителя Калининграда подозревают в том, что он выбросил строительный мусор с крыши пристройки на соседский автомобиль, по которому дворовые коты забирались на... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T19:14
2020-07-24T19:14
калининград
происшествия
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калининград
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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калининград, происшествия
КАЛИНИНГРАД, 24 июл - РИА Новости.
Жителя Калининграда
подозревают в том, что он выбросил строительный мусор с крыши пристройки на соседский автомобиль, по которому дворовые коты забирались на его балкон, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Калининградской области.
По данным полиции, ранее с заявлением о повреждении автомобиля обратилась хозяйка Mitsubishi Lancer, оценив нанесённый ущерб в 26 тысяч рублей. Участковые установили, откуда был выброшен строительный мусор, и выяснили причастного к этому 68-летнего местного жителя.
"Было установлено, что он совершил преступление из чувства личной неприязни. Оказалось, что автолюбительница оставляла машину рядом с пристройкой к дому, из-за чего местные коты по транспортному средству забирались на крышу пристройки, откуда проникали на балкон подозреваемого. Мужчина, с его слов, неоднократно просил заявительницу парковаться в другом месте, однако женщина игнорировала его просьбы", - рассказали в пресс-службе.
Как рассказали в полиции, поскольку коты продолжали лазить на балкон, мужчина выбрался на крышу пристройки и смёл камни и куски штукатурки на автомобиль, повредив крышу, капот и багажник. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение или уничтожение имущества). Максимальная санкция статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.