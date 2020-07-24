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Додон оценил возможность дестабилизации в Молдавии
Президент Молдавии Игорь Додон в пятницу заявил, что дестабилизация ситуации в республике после президентских выборов невозможна без внешней поддержки. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T19:14
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россия, игорь додон, евросоюз, молдавия, в мире

Додон оценил возможность дестабилизации в Молдавии

19:14 24.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КИШИНЕВ, 24 июл – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон в пятницу заявил, что дестабилизация ситуации в республике после президентских выборов невозможна без внешней поддержки.
"Любая революция должна иметь внешнюю поддержку, без этого я не вижу никаких возможностей майданов или чего-то подобного. Серьезная дестабилизация в Молдавии нашим восточным партнерам – России – невыгодна, независимо от того, кто выиграет президентские выборы. Запад у нас большой, Европейскому союзу дестабилизация на границе тоже невыгодна", - сказал Додон в видеоэфире, который транслировался на его странице в Facebook.
В тоже время он допускает, что в Молдавии могут быть лица, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации. При этом Додон подчеркнул, что власти сделают все возможное, чтобы выборы прошли строго по закону.
Проведение президентских выборов в Молдавии запланировано на 1 ноября.
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