Саратовские власти продлили самоизоляцию для работников старше 65 лет

"Рекомендовать руководителям организаций, деятельность которых не приостановлена, предусмотреть с 29 июня 2020 года по 12 июля 2020 года, с 13 июля 2020 года по 26 июля 2020 года, с 27 июля 2020 года по 9 августа 2020 года режим самоизоляции для лиц старше 65 лет", - говорится в документе.