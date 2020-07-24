Саратовские власти продлили самоизоляцию для работников старше 65 лет

САРАТОВ, 24 июл - РИА Новости. Правительство Саратовской области в пятницу в связи с угрозой распространения коронавируса продлило до 9 августа режим самоизоляции для работающих жителей старше 65 лет, говорится в постановлении за подписью вице-губернатора Александра Стрелюхина.
"Рекомендовать руководителям организаций, деятельность которых не приостановлена, предусмотреть с 29 июня 2020 года по 12 июля 2020 года, с 13 июля 2020 года по 26 июля 2020 года, с 27 июля 2020 года по 9 августа 2020 года режим самоизоляции для лиц старше 65 лет", - говорится в документе.
Ранее власти до 31 июля запретили в области все массовые мероприятия и работу бассейнов, кафе и ресторанам разрешили работать на открытых площадках без обслуживания посетителей в помещениях, также в регионе открылись музеи и турбазы. Всех жителей обязали носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. На карантин закрыто село Новополеводино Балаковского района.
Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 8725 случаев заражения коронавирусом, умерло 54 пациента, выздоровело 5159.
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