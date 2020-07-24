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Госдеп анонсировал консультации России и США по безопасности в космосе
РФ и США проведут двусторонние консультации по безопасности в космосе в Вене 27 июля, сообщил госдепартамент США в пятницу. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T19:15
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РИА Новости
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353
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россия, вена, сша, в мире

Госдеп анонсировал консультации России и США по безопасности в космосе

19:02 24.07.2020 (обновлено: 19:15 24.07.2020)
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© Фото : Pixabay / saarmaicaВид на Вену
Вид на Вену
© Фото : Pixabay / saarmaica
Вид на Вену. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. РФ и США проведут двусторонние консультации по безопасности в космосе в Вене 27 июля, сообщил госдепартамент США в пятницу.
Американская делегация, сообщили в госдепартаменте, будет состоять из представителей министерства обороны, энергетики, госдепа и Совета по национальной безопасности. Заседание пройдет накануне намеченных на 28-30 июля консультаций РФ и США по нераспространению.
Вид на Землю с борта МКС
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