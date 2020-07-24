https://ria.ru/20200724/1574886704.html
Госдеп анонсировал консультации России и США по безопасности в космосе
РФ и США проведут двусторонние консультации по безопасности в космосе в Вене 27 июля, сообщил госдепартамент США в пятницу. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T19:02
2020-07-24T19:15
россия
вена
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156355/89/1563558982_0:180:1920:1260_1400x0_80_0_0_f540f58edd7a8946d6a76bcf01ca432f.jpg
https://ria.ru/20200724/1574864999.html
3
россия
вена
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156355/89/1563558982_0:180:1920:1260_1400x0_80_0_0_f540f58edd7a8946d6a76bcf01ca432f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156355/89/1563558982_0:0:1920:1440_1400x0_80_0_0_0a50ead535862088deb610316089c410.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156355/89/1563558982_240:0:1680:1440_1400x0_80_0_0_f223a99bad34bea50b7409fef034021e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вена, сша, в мире