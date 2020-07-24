Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200724/1574886188.html
Госдеп рассказал о китайской сети по мошенничеству с визами
США считают, что четверо китайских исследователей, которым были предъявлены обвинения в мошенничестве с визами, входят в широкую сеть, охватывающую 25... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T18:52
китай
хьюстон
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1400x0_80_0_0_c1079c58d7fd2bb9c493026555aaa5fc.jpg
https://ria.ru/20200724/1574840263.html
китай
хьюстон
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1400x0_80_0_0_c1079c58d7fd2bb9c493026555aaa5fc.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2134:1600_1400x0_80_0_0_38c2193be170d308dbb414e002c62826.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:1600:1600_1400x0_80_0_0_470c74589eb7f6f62c529cad9d897d3e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
китай, хьюстон, сша, в мире

Госдеп рассказал о китайской сети по мошенничеству с визами

18:52 24.07.2020
486
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. США считают, что четверо китайских исследователей, которым были предъявлены обвинения в мошенничестве с визами, входят в широкую сеть, охватывающую 25 американских городов, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.
"Люди, которым предъявлены обвинения, это микрокосм, который, как мы считаем, часть более широкой сети людей в более чем 25 городах США. Эта сеть подпитывается через консульство здесь", - сказал он.
Трое подозреваемых граждан КНР были задержаны ранее, еще один укрылся в консульстве КНР в Хьюстоне, которое Вашингтон предписал закрыть. Однако в пятницу представитель минюста США объявил, что студент задержан. Этих людей подозревают в том, что они утаили информацию о прохождении службы в армии КНР при подаче заявлений на визу.
Представитель госдепа на фоне обвинений в адрес сотрудников консульства КНР в шпионаже и хищении интеллектуальной собственности также заявил, что не стоит ожидать, что после закрытия дипмиссии последует много судебных дел в связи с дипломатической неприкосновенностью китайских сотрудников.
Город Чэнду провинции Сычуань. Китай
Вчера, 10:16
Главред Global Times: Китай дал США три дня на закрытие дипмиссии в Чэнду
3150114
Обсудить 0
КитайХьюстонСШАВ мире
Рекомендуем
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Германия призвала учредить должность спецпредставителя ООН по климату
Первый намаз за 86 лет в Айя-Софии в Стамбуле
Опрос показал, как турецкие граждане отреагировали на намаз в Айя-Софии
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк выступает на митинге с требованием провести досрочные выборы парламента. 9 июня 2019
Додон прокомментировал отказ Интерпола объявить Плахотнюка в розыск
Вид на Вену
Госдеп анонсировал консультации России и США по безопасности в космосе
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД ответил на предложение Помпео создать альянс против Китая
Перекати-поле во дворе дома в Пуэбло-Уэст, штат Колорадо, США
СМИ узнали об угрозе выселения для миллионов арендаторов жилья в США
Заседание бюро высшего совета Единой России
Медведев призвал Ереван и Баку воздержаться от необдуманных решений
Токийский симфонический оркестр во время выступления с виртуальным дирижером
Первый концерт с виртуальным дирижером прошел в Японии
Владимир Путин и Николя Саркози в Ново-Огарево
Саркози рассказал о курьезе на первой встрече с Путиным
Американские военные на юго-востоке Афганистана
США согласились на переговоры с Ираном по Афганистану
Полицейский в Сомали
В Сомали гуманитарный самолет потерпел крушение из-за испуганных ослов
Коронавирус
Ученые выяснили, что водоросли помогают от коронавируса лучше лекарств
Здание администрации города Саратова на Первомайской улице
Саратовские власти продлили самоизоляцию для работников старше 65 лет
Ведущий программы 60 минут Евгений Попов
Попов прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку
Вид на Вену
США и Россия проведут консультации по ядерному оружию в Вене
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04Пушков рассказал о "геополитической капитуляции" Горбачева
02:58В США оспорили решение Трампа не учитывать нелегалов при нарезке округов
02:52Эксперт рассказал, когда выгоднее брать отпуск
02:32Оценено возможное снижение ставки по ипотеке в России
02:30В Портленде суд отказался запрещать задержания федеральными силовиками
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
Лента новостейМолния