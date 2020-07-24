https://ria.ru/20200724/1574886125.html
Германия призвала учредить должность спецпредставителя ООН по климату
Германия призывает генсека ООН Антониу Гутерреша как можно скорее учредить должность спецпредставителя по климату и безопасности, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T18:52
2020-07-24T18:52
антониу гутерреш
николя де ривьер
хайко маас
мид германии
оон
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антониу гутерреш, николя де ривьер, хайко маас, мид германии, оон, в мире
ООН, 24 июл - РИА Новости.
Германия призывает генсека ООН Антониу Гутерреша
как можно скорее учредить должность спецпредставителя по климату и безопасности, заявил на заседании СБ ООН глава МИД ФРГ Хайко Маас
.
"Пора придать проблеме климата и безопасности облик. Мы призываем генерального секретаря назначить спецпредставителя по климату и безопасности как можно скорее", - сказал Маас, отметив, что изменение климата представляет угрозу для мира и безопасности.
По его словам, Совету Безопасности необходимо получать больше информации о рисках, связанных проблемой изменения климата. "Сюда должны быть включены все предупреждающие индикаторы, которые дали бы нам возможность действовать до того, как будет слишком поздно", - отметил глава МИД.
Он напомнил, что на международной конференции в Берлине в июне был запущен механизм оценки рисков глобальной климатической безопасности. Как полагает Маас, такой инструмент может стать отправной точкой для работы в этом направлении в Совете Безопасности ООН.
В апреле постпред Франции при ООН Николя де Ривьер
также предложил генсеку ООН учредить должность спецпосланника по вопросам климата и безопасности.