Германия призвала учредить должность спецпредставителя ООН по климату

ООН, 24 июл - РИА Новости. Германия призывает генсека ООН Германия призывает генсека ООН Антониу Гутерреша как можно скорее учредить должность спецпредставителя по климату и безопасности, заявил на заседании СБ ООН глава МИД ФРГ Хайко Маас

"Пора придать проблеме климата и безопасности облик. Мы призываем генерального секретаря назначить спецпредставителя по климату и безопасности как можно скорее", - сказал Маас, отметив, что изменение климата представляет угрозу для мира и безопасности.

По его словам, Совету Безопасности необходимо получать больше информации о рисках, связанных проблемой изменения климата. "Сюда должны быть включены все предупреждающие индикаторы, которые дали бы нам возможность действовать до того, как будет слишком поздно", - отметил глава МИД.

Он напомнил, что на международной конференции в Берлине в июне был запущен механизм оценки рисков глобальной климатической безопасности. Как полагает Маас, такой инструмент может стать отправной точкой для работы в этом направлении в Совете Безопасности ООН.