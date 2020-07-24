Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200724/1574885922.html
Опрос показал, как турецкие граждане отреагировали на намаз в Айя-Софии
Мнения опрошенных корреспондентом РИА Новости турецких граждан об их отношении к изменению статуса собора Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле и совершенному в... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T18:45
религия и мировоззрение
ситуация вокруг собора святой софии
новости - религия и мировоззрение
юнеско
стамбул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574868235_0:120:1280:840_1400x0_80_0_0_0cbb4cf45d474701c599aca9b8c750b9.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200724/1574875914.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200724/1574875564.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200724/1574870670.html
1
стамбул
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574868235_0:120:1280:840_1400x0_80_0_0_0cbb4cf45d474701c599aca9b8c750b9.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574868235_0:0:1280:960_1400x0_80_0_0_53d8260dacf8335c2e469e39af7a6cf6.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574868235_160:0:1120:960_1400x0_80_0_0_81c1e824d758f0ddff7ecc6fd6cd4e9c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация вокруг собора святой софии, новости - религия и мировоззрение, юнеско, стамбул

Опрос показал, как турецкие граждане отреагировали на намаз в Айя-Софии

18:45 24.07.2020
3542
© РИА Новости / Алена ПалажченкоПервый намаз за 86 лет в Айя-Софии в Стамбуле
Первый намаз за 86 лет в Айя-Софии в Стамбуле
© РИА Новости / Алена Палажченко
СТАМБУЛ, 24 июл - РИА Новости, Алена Палажченко. Мнения опрошенных корреспондентом РИА Новости турецких граждан об их отношении к изменению статуса собора Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле и совершенному в нем в пятницу первому с 1934 года намазу разделились. Часть из них видит в этом событии возвращение к традициям Османской империи во времена ее могущества, другие - очередное наступление на светские принципы, установленные создателем Турецкой Республики Мустафой Кемалем Ататюрком.
В первой после длительного перерыва молитве в Айя-Софии принял участие президент Турции Тайип Эрдоган, который произнес суру из Корана "Аль-Фатиха" перед началом богослужения. Всего, по его словам, в намазе участвовали около 350 тысяч мусульман.
Первый намаз за 86 лет в Айя-Софии в Стамбуле
Вчера, 16:27
Стало известно, что изменили в Айя-Софии к первому за 86 лет намазу

Возрождение османских традиций

"Мы ждали этого долгих 86 лет. С момента покорения Фатихом Стамбула Айя-София была главным символом нашей победы, и наконец историческая справедливость восстановлена", - сказал владелец магазина одежды Абдуллах.
На площади перед Айя-Софией, где собрались тысячи мусульман для участия в намазе, естественно, преобладало такое же мнение. Хотя найти желающих поделиться им с корреспондентом РИА Новости оказалось не так просто – многие, услышав, что вопрос задает представитель российского СМИ, вежливо отказывались.
"Я приехал сюда из Коньи на это историческое событие. Наконец-то теперь мы можем молиться здесь, в большой мечети Айя-София. Наша мечта сбылась благодаря президенту, который волей Аллаха делает нашу страну снова великой, как во времена султана Фатиха (Мехмета II, завоевавшего Стамбул)", - сказал один из паломников, представившийся Нури.
Примерно в таком же ключе высказались несколько других верующих, которые считают, что Айя-София, как символ завоевания османами Стамбула в 1453 году, должна вновь стать мечетью, как во времена Османской империи, и историческая справедливость наконец восторжествовала.
Однако среди опрошенных корреспондентом РИА Новости турок в Стамбуле и Анкаре, немало и тех, кто высказался против решения правительства по изменению статуса Айя-Софии.
Собор Святой Софии в Стамбуле
Вчера, 16:25
Не православные. Религиовед назвал пострадавших от решения по Айя-Софии

Попрание воли Ататюрка

"Здание, особенно культовое, должно использоваться так, каким оно изначально было задумано и построено. То, что Айя-Софию, созданную христианами, силой передают другой религии, меня коробит. Лучшее решение было принято Ататюрком: статус музея подходит всем - и мусульманам, и христианам, никому не причиняет беспокойства. Превращение Айя-Софии в мечеть означает, что миру заявлено: страна движется от секулярного режима республики к режиму шариата", - сказал чиновник одного из министерств в Анкаре, представившийся как Джесурхан.
"Делая яркий, громкий на весь мир шаг навстречу запросам радикально настроенных политических групп националистов, правительство таким образом пытается отвлечь внимание от реальных экономических проблем в стране, спрятаться от общественного недовольства за популистским занавесом: дескать, вот нам всем Айя-София, давайте радоваться, какие мы великие. Конечно, задавать вопросы об экономике после такой "победы" народу уже, вроде, будет и неудобно", - считает сотрудник бюро обмена валют Хасан.
Многие турки, которые выступают за музейный статус Айя-Софии, в целом совпадают по мнению: помимо вышеприведенных причин, они опасаются негативной международной реакции и ее последствий для Турции, им не нравится очередное попрание воли Ататюрка, а также их пугает и без того большое количество мечетей по всей стране, в котором они видят наступление религиозных сил на светские принципы республики.
Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.
Храм Святой Софии - Айя София был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Первый намаз за 86 лет в Айя-Софии в Стамбуле
Вчера, 15:31
В Айя-Софии завершился первый за почти 90 лет пятничный намаз
83211640
Обсудить 1
Религия и мировоззрениеСитуация вокруг собора Святой СофииНовости - Религия и мировоззрениеЮНЕСКОСтамбул
Рекомендуем
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк выступает на митинге с требованием провести досрочные выборы парламента. 9 июня 2019
Додон прокомментировал отказ Интерпола объявить Плахотнюка в розыск
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД ответил на предложение Помпео создать альянс против Китая
Владимир Путин и Николя Саркози в Ново-Огарево
Саркози рассказал о курьезе на первой встрече с Путиным
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп рассказал о китайской сети по мошенничеству с визами
Коронавирус
Ученые выяснили, что водоросли помогают от коронавируса лучше лекарств
Сотрудник полиции
На юго-западе Москвы снова подрались выходцы из Азербайджана и Армении
Перекати-поле во дворе дома в Пуэбло-Уэст, штат Колорадо, США
СМИ узнали об угрозе выселения для миллионов арендаторов жилья в США
Секретарь СНБО Александр Турчинов на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве
Турчинов заявил о готовности лично штурмовать Крым
Ведущий программы 60 минут Евгений Попов
Попов прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку
Полицейский в Сомали
В Сомали гуманитарный самолет потерпел крушение из-за испуганных ослов
Уличный кот
Калининградец повредил машину соседки из-за забравшихся на балкон котов
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 24 апреля 2018
В СПЧ оценили предложение вернуть графу "национальность" в паспорт
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Пушков высмеял готового "штурмовать Крым" Турчинова
Президент Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России
Путин прокомментировал ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Геннадий Зюганов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Зюганов посоветовал россиянам не ездить в Турцию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04Пушков рассказал о "геополитической капитуляции" Горбачева
02:58В США оспорили решение Трампа не учитывать нелегалов при нарезке округов
02:52Эксперт рассказал, когда выгоднее брать отпуск
02:32Оценено возможное снижение ставки по ипотеке в России
02:30В Портленде суд отказался запрещать задержания федеральными силовиками
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
Лента новостейМолния