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Додон прокомментировал отказ Интерпола объявить Плахотнюка в розыск
Президент Молдавии Игорь Додон в пятницу заявил, что считает странным отказ Интерпола объявить олигарха Владимира Плахотнюка в международный розыск. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T18:41
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владимир плахотнюк, игорь додон, интерпол, молдавия, сша, в мире

Додон прокомментировал отказ Интерпола объявить Плахотнюка в розыск

18:41 24.07.2020
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкЛидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк выступает на митинге с требованием провести досрочные выборы парламента. 9 июня 2019
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк выступает на митинге с требованием провести досрочные выборы парламента. 9 июня 2019
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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КИШИНЕВ, 24 июл – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон в пятницу заявил, что считает странным отказ Интерпола объявить олигарха Владимира Плахотнюка в международный розыск.
Генеральная прокуратура Молдавии сообщила в пятницу, что Интерпол отказался объявлять Плахотнюка в международный розыск.
"Для меня это странное решение, похоже, что кто-то пытается предоставить Плахотнюку "геополитическую крышу" - надеюсь, что это не американцы. Но некоторые лица хотят его использовать для президентских выборов", - сказал Додон в видеоэфире, который транслировался на его странице в Facebook.
По словам президента, если бы Плахотнюк находился не в США, он бы уже давно был на родине. Он выразил надежду, что партнеры Молдавии будут сотрудничать с правоохранительными органами республики.
Владимир Плахотнюк
13 июня, 13:46
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Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. Установлено, что организаторами преступного сообщества были Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле.
На родине Плахотнюк проходит обвиняемым по двум делам, которые касаются отмывания денег в особо крупных размерах. Плахотнюк покинул страну в начале июня 2019 года, 24 числа того же месяца он заявил, что покидает пост главы Демпартии, 30 июля отказался от мандата депутата. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил в конце февраля этого года о том, что Плахотнюк находится в США. При этом США внесли Плахотнюка и его семью в санкционный список. В мае суд Кишинева выдал ордер на заочный арест Плахотнюка на 30 дней, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.
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11 июня, 16:31
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Владимир ПлахотнюкИгорь ДодонИнтерполМолдавияСШАВ мире
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