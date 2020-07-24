Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200724/1574885093.html
Минфин предложил повысить минимальную цену на непищевой спирт
Минфин РФ предложил повысить минимальную цену на этиловый спирт, произведенный из непищевого сырья, а также на денатурированный этиловый спирт - с 1 января 2021 РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T18:25
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571610144_0:225:3240:2048_1400x0_80_0_0_0953050bc24bfbf3730a08ac75337e09.jpg
https://ria.ru/20200508/1571185989.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571610144_0:225:3240:2048_1400x0_80_0_0_0953050bc24bfbf3730a08ac75337e09.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571610144_219:0:2950:2048_1400x0_80_0_0_c463e39f7ec8ca909d244bb6b14a685b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571610144_560:0:2608:2048_1400x0_80_0_0_fc7a393210374b18739061bb13739836.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство финансов рф (минфин россии), экономика

Минфин предложил повысить минимальную цену на непищевой спирт

18:25 24.07.2020
338
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкЦех розлива водки
Цех розлива водки
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Минфин РФ предложил повысить минимальную цену на этиловый спирт, произведенный из непищевого сырья, а также на денатурированный этиловый спирт - с 1 января 2021 года она может вырасти на 2,3%, до 44 рублей за литр безводного спирта, проект соответствующего приказа министерства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Установить цену (без учета акциза и налога на добавленную стоимость) на этиловый спирт, произведенный из непищевого сырья, и на денатурированный этиловый спирт, произведенный из пищевого и непищевого сырья (за исключением биоэтанола), не ниже которой осуществляются его закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта), в размере 44 рублей за 1 литр безводного спирта", - говорится в документе.
Сейчас минимальная цена составляет 43 рубля за литр.
"Указанная цена сформирована путем индексации действующей на сегодняшний день минимальной цены на прогнозный уровень инфляции на 2020 год в размере 3% согласно сценариям прогноза социально-экономического развития, разработанным Минэкономразвития России до 2024 года", - говорится в пояснительной записке.
Человек наносит антисептик на руки
8 мая, 19:56Распространение нового коронавируса
Минфин предложил делать из конфискованного спирта антисептики
3110012
Обсудить 0
Министерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
Рекомендуем
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на онлайн-заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ в Армении
Ереван заявил, что Баку препятствует работе дипслужбы Армении за рубежом
Коронавирус
Ученые выяснили, что водоросли помогают от коронавируса лучше лекарств
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве
Москалькова готова работать с армянским и азербайджанским омбудсменами
Первый намаз за 86 лет в Айя-Софии в Стамбуле
Опрос показал, как турецкие граждане отреагировали на намаз в Айя-Софии
Ведущий программы 60 минут Евгений Попов
Попов прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк выступает на митинге с требованием провести досрочные выборы парламента. 9 июня 2019
Додон прокомментировал отказ Интерпола объявить Плахотнюка в розыск
Разработка вакцины от коронавируса
"Вектор" получил разрешение на клинические испытания вакцины от COVID-19
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп рассказал о китайской сети по мошенничеству с визами
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД ответил на предложение Помпео создать альянс против Китая
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Германия призвала учредить должность спецпредставителя ООН по климату
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В КБР закрыли третий из семи госпиталей для лечения пациентов с COVID-19
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В Совфеде обвинили Лондон в использовании фейков из-за ситуации с RT
Вид на Вену
Госдеп анонсировал консультации России и США по безопасности в космосе
Статуя Фемиды в суде
Сбившему корову калининградцу отказали в компенсации за разбитую машину
Токийский симфонический оркестр во время выступления с виртуальным дирижером
Первый концерт с виртуальным дирижером прошел в Японии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04Пушков рассказал о "геополитической капитуляции" Горбачева
02:58В США оспорили решение Трампа не учитывать нелегалов при нарезке округов
02:52Эксперт рассказал, когда выгоднее брать отпуск
02:32Оценено возможное снижение ставки по ипотеке в России
02:30В Портленде суд отказался запрещать задержания федеральными силовиками
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
Лента новостейМолния