Минфин предложил повысить минимальную цену на непищевой спирт

"Установить цену (без учета акциза и налога на добавленную стоимость) на этиловый спирт, произведенный из непищевого сырья, и на денатурированный этиловый спирт, произведенный из пищевого и непищевого сырья (за исключением биоэтанола), не ниже которой осуществляются его закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта), в размере 44 рублей за 1 литр безводного спирта", - говорится в документе.