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Минфин предложил повысить минимальную цену на непищевой спирт
Минфин РФ предложил повысить минимальную цену на этиловый спирт, произведенный из непищевого сырья, а также на денатурированный этиловый спирт - с 1 января 2021 РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T18:25
2020-07-24T18:25
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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министерство финансов рф (минфин россии), экономика
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Минфин РФ
предложил повысить минимальную цену на этиловый спирт, произведенный из непищевого сырья, а также на денатурированный этиловый спирт - с 1 января 2021 года она может вырасти на 2,3%, до 44 рублей за литр безводного спирта, проект соответствующего приказа министерства опубликован
на портале проектов нормативных правовых актов.
"Установить цену (без учета акциза и налога на добавленную стоимость) на этиловый спирт, произведенный из непищевого сырья, и на денатурированный этиловый спирт, произведенный из пищевого и непищевого сырья (за исключением биоэтанола), не ниже которой осуществляются его закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта), в размере 44 рублей за 1 литр безводного спирта", - говорится в документе.
Сейчас минимальная цена составляет 43 рубля за литр.
"Указанная цена сформирована путем индексации действующей на сегодняшний день минимальной цены на прогнозный уровень инфляции на 2020 год в размере 3% согласно сценариям прогноза социально-экономического развития, разработанным Минэкономразвития России до 2024 года", - говорится в пояснительной записке.