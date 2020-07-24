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МИД ответил на предложение Помпео создать альянс против Китая
Россия рассматривает призыв госсекретаря Майка Помпео создать коалицию против Китая как попытку "вбить клин" между Москвой и Пекином, заявила официальный... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T18:50
россия
майк помпео
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
китай
сша
в мире
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Еще вчера мы были тоталитарным мордором, а сегодня нам предлагают "союз двух демократий". У меня когнитивный диссонанс.
228
Если Соединённым Штатам удастся вбить клин между Россией и Китаем они смогут уничтожить наши страны поодиночке, а вот против российско-китайского союза у них шансов немного, они даже напасть побоятся. Так что дружба русских и китайцев - это гарантия выживания наших народов.
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россия
китай
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571821989_0:0:2847:1602_1400x0_80_0_0_e6ca026aa3ea17e2098a5a240a3bc417.jpg
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РИА Новости
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60
россия, майк помпео, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), китай, сша, в мире

МИД ответил на предложение Помпео создать альянс против Китая

18:19 24.07.2020 (обновлено: 18:50 24.07.2020)
33990
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Россия рассматривает призыв госсекретаря Майка Помпео создать коалицию против Китая как попытку "вбить клин" между Москвой и Пекином, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Ранее глава Госдепа предложил создать "новый альянс демократий" для противодействия Китаю. По его словам, "если свободный мир не изменит коммунистический Китай, то он изменит нас".
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Захарова подчеркнула, что Москва намерена и дальше укреплять сотрудничество с Пекином, которое рассматривает как важнейший фактор стабилизации ситуации в мире.
Она выразила удивление вызывающим тоном высказываний Помпео, содержащих "грубости в адрес Китая, его общественно-политического строя и руководства страны".
"Провоцируемая Вашингтоном напряженность в отношениях с Пекином вредит не только США и Китаю, но и серьезно осложняет международную обстановку в целом", — сказала Захарова.
Она напомнила, что обе страны являются постоянными членами Совбеза ООН и вместе с другими участниками "пятерки" несут особую ответственность за поддержание глобальной стабильности.
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Заявление Помпео также прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия никогда не дружит против кого-то.
"И все, будь то интеграционное объединение или объединение политическое, они направлены на развитие отношений добрососедства и взаимной выгоды", — подчеркнул он.
Песков напомнил, что Москва развивает с Пекином особые партнерские отношения.

Новое обострение отношений США и Китая

На прошлой неделе между США и Китаем произошел очередной виток обострения отношений.
Вашингтон потребовал от Пекина закрыть генконсульство в Хьюстоне, "чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев".
МИД Китая назвал это решение политической провокацией и в ответ потребовал закрыть генконсульство США в городе Чэнду провинции Сычуань.
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18 июля, 08:00
Россия научит Китай жить под вечными санкциями
7332764820361
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РоссияМайк ПомпеоМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)КитайСШАВ мире
Популярные комментарии
Еще вчера мы были тоталитарным мордором, а сегодня нам предлагают "союз двух демократий". У меня когнитивный диссонанс.
24 июля, 18:38
sizif8
125962104
Если Соединённым Штатам удастся вбить клин между Россией и Китаем они смогут уничтожить наши страны поодиночке, а вот против российско-китайского союза у них шансов немного, они даже напасть побоятся. Так что дружба русских и китайцев - это гарантия выживания наших народов.
24 июля, 19:07
СССергей Смирнов
195741010
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