МИД ответил на предложение Помпео создать альянс против Китая

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Россия рассматривает призыв госсекретаря Россия рассматривает призыв госсекретаря Майка Помпео создать коалицию против Китая как попытку "вбить клин" между Москвой и Пекином, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова

Ранее глава Госдепа предложил создать "новый альянс демократий" для противодействия Китаю. По его словам, "если свободный мир не изменит коммунистический Китай, то он изменит нас".

Захарова подчеркнула, что Москва намерена и дальше укреплять сотрудничество с Пекином, которое рассматривает как важнейший фактор стабилизации ситуации в мире.

Она выразила удивление вызывающим тоном высказываний Помпео, содержащих "грубости в адрес Китая, его общественно-политического строя и руководства страны".

"Провоцируемая Вашингтоном напряженность в отношениях с Пекином вредит не только США и Китаю, но и серьезно осложняет международную обстановку в целом", — сказала Захарова.

ООН и вместе с другими участниками "пятерки" несут особую ответственность за поддержание глобальной стабильности. Она напомнила, что обе страны являются постоянными членами Совбезаи вместе с другими участниками "пятерки" несут особую ответственность за поддержание глобальной стабильности.

Заявление Помпео также прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия никогда не дружит против кого-то.

"И все, будь то интеграционное объединение или объединение политическое, они направлены на развитие отношений добрососедства и взаимной выгоды", — подчеркнул он.

Песков напомнил, что Москва развивает с Пекином особые партнерские отношения.

Новое обострение отношений США и Китая

На прошлой неделе между США и Китаем произошел очередной виток обострения отношений.

Вашингтон потребовал от Пекина закрыть генконсульство в Хьюстоне, "чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев".