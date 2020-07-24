https://ria.ru/20200724/1574884780.html
МИД ответил на предложение Помпео создать альянс против Китая
Россия рассматривает призыв госсекретаря Майка Помпео создать коалицию против Китая как попытку "вбить клин" между Москвой и Пекином, заявила официальный... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T18:19
2020-07-24T18:50
россия
майк помпео
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
китай
сша
в мире
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sizif8
Еще вчера мы были тоталитарным мордором, а сегодня нам предлагают "союз двух демократий". У меня когнитивный диссонанс.
228
Сергей Смирнов
Если Соединённым Штатам удастся вбить клин между Россией и Китаем они смогут уничтожить наши страны поодиночке, а вот против российско-китайского союза у них шансов немного, они даже напасть побоятся. Так что дружба русских и китайцев - это гарантия выживания наших народов.
218
65
россия
китай
сша
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571821989_0:0:2847:1602_1400x0_80_0_0_e6ca026aa3ea17e2098a5a240a3bc417.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, майк помпео, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), китай, сша, в мире
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости.
Россия рассматривает призыв госсекретаря Майка Помпео
создать коалицию против Китая как попытку "вбить клин" между Москвой и Пекином, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова
.
Ранее глава Госдепа предложил создать "новый альянс демократий" для противодействия Китаю. По его словам, "если свободный мир не изменит коммунистический Китай, то он изменит нас".
Захарова подчеркнула, что Москва намерена и дальше укреплять сотрудничество с Пекином, которое рассматривает как важнейший фактор стабилизации ситуации в мире.
Она выразила удивление вызывающим тоном высказываний Помпео, содержащих "грубости в адрес Китая, его общественно-политического строя и руководства страны".
"Провоцируемая Вашингтоном
напряженность в отношениях с Пекином
вредит не только США и Китаю, но и серьезно осложняет международную обстановку в целом", — сказала Захарова.
Она напомнила, что обе страны являются постоянными членами Совбеза ООН
и вместе с другими участниками "пятерки" несут особую ответственность за поддержание глобальной стабильности.
Заявление Помпео также прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия никогда не дружит против кого-то.
"И все, будь то интеграционное объединение или объединение политическое, они направлены на развитие отношений добрососедства и взаимной выгоды", — подчеркнул он.
Песков напомнил, что Москва развивает с Пекином особые партнерские отношения.
Новое обострение отношений США и Китая
На прошлой неделе между США и Китаем произошел очередной виток обострения отношений.
Вашингтон потребовал от Пекина закрыть генконсульство в Хьюстоне, "чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев".
МИД Китая назвал это решение политической провокацией и в ответ потребовал закрыть генконсульство США в городе Чэнду провинции Сычуань.