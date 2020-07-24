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Попов прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку
Телеведущий Евгений Попов прокомментировал снижение Центробанком ключевой ставки до исторического минимума. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T18:55
евгений попов
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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евгений попов, центральный банк рф (цб рф), экономика

Попов прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку

18:19 24.07.2020 (обновлено: 18:55 24.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВедущий программы "60 минут" Евгений Попов
Ведущий программы 60 минут Евгений Попов
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Телеведущий Евгений Попов прокомментировал снижение Центробанком ключевой ставки до исторического минимума.
Ранее регулятор принял решение снизить ставку до 4,25 процента годовых. Также в ЦБ допустили дальнейшее снижение, это будет зависеть от динамики инфляции и ситуации в экономике. Рубль после этого незначительно подешевел.
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"Вот не пойму логики. Если ставка ЦБ четыре процента, почему ипотека — восемь процентов? Если банки сделают шесть процентов, разве их прибыли не вырастут из-за объема?" — написал Попов в Telegram.
Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой Банк России кредитует коммерческие банки и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.
2141363316
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Евгений ПоповЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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