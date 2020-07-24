Попов прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку

Центробанк улучшил прогноз по росту кредитования организаций в 2020 году

Центробанк улучшил прогноз по росту кредитования организаций в 2020 году

Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой Банк России кредитует коммерческие банки и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.