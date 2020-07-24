https://ria.ru/20200724/1574884754.html
Попов прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку
Телеведущий Евгений Попов прокомментировал снижение Центробанком ключевой ставки до исторического минимума. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T18:19
2020-07-24T18:55
евгений попов
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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https://ria.ru/20200724/1574882579.html
13
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений попов, центральный банк рф (цб рф), экономика