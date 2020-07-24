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В КБР закрыли третий из семи госпиталей для лечения пациентов с COVID-19
Третий из семи функционировавших в Кабардино-Балкарии на базе больниц госпиталей для лечения зараженных коронавирусом закрывается с субботы, сообщает... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T18:55
коронавирус covid-19
кабардино-балкарская республика (кбр)
здоровье - общество
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коронавирус covid-19, кабардино-балкарская республика (кбр), здоровье - общество

В КБР закрыли третий из семи госпиталей для лечения пациентов с COVID-19

18:18 24.07.2020 (обновлено: 18:55 24.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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НАЛЬЧИК, 24 июл – РИА Новости. Третий из семи функционировавших в Кабардино-Балкарии на базе больниц госпиталей для лечения зараженных коронавирусом закрывается с субботы, сообщает региональный минздрав.
До недавнего времени в республике функционировали семь госпиталей на 1583 койки, еще один госпиталь на 160 коек находился в резерве. В середине июля в связи с улучшением ситуации были закрыты два из них.
"С завтрашнего дня в связи с сокращением числа больных коронавирусной инфекцией, которые переносят заболевание в тяжелой форме и нуждаются в госпитализации, прекращает функционировать госпиталь особо опасных инфекций подразделения Межрайонной многопрофильной больницы в селении Анзорей", - говорится в сообщении министерства в Instagram.
Отмечается, что в данном госпитале, рассчитанном на 202 койки, с конца мая текущего года работали 179 сотрудников больницы, получили медицинскую помощь больше 560 пациентов.
"Сегодня коллектив проводит в помещениях уборку, предстоит дезинфекция. После двухнедельного карантина подразделение вернется к штатному режиму работы", - уточняет минздрав.
В Кабардино-Балкарии 5870 подтвержденных случаев COVID-19, скончались 66 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра, выздоровели 5377 человек, в госпиталях находятся 474 пациента.
Врач у окна в госпитале COVID-19
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В КБР число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 66
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Коронавирус COVID-19Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Здоровье - Общество
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