https://ria.ru/20200724/1574884675.html
В КБР закрыли третий из семи госпиталей для лечения пациентов с COVID-19
Третий из семи функционировавших в Кабардино-Балкарии на базе больниц госпиталей для лечения зараженных коронавирусом закрывается с субботы, сообщает... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T18:18
2020-07-24T18:55
коронавирус covid-19
кабардино-балкарская республика (кбр)
здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, кабардино-балкарская республика (кбр), здоровье - общество
НАЛЬЧИК, 24 июл – РИА Новости.
Третий из семи функционировавших в Кабардино-Балкарии
на базе больниц госпиталей для лечения зараженных коронавирусом
закрывается с субботы, сообщает региональный минздрав.
До недавнего времени в республике функционировали семь госпиталей на 1583 койки, еще один госпиталь на 160 коек находился в резерве. В середине июля в связи с улучшением ситуации были закрыты два из них.
"С завтрашнего дня в связи с сокращением числа больных коронавирусной инфекцией, которые переносят заболевание в тяжелой форме и нуждаются в госпитализации, прекращает функционировать госпиталь особо опасных инфекций подразделения Межрайонной многопрофильной больницы в селении Анзорей", - говорится в сообщении министерства в Instagram.
Отмечается, что в данном госпитале, рассчитанном на 202 койки, с конца мая текущего года работали 179 сотрудников больницы, получили медицинскую помощь больше 560 пациентов.
"Сегодня коллектив проводит в помещениях уборку, предстоит дезинфекция. После двухнедельного карантина подразделение вернется к штатному режиму работы", - уточняет минздрав.
В Кабардино-Балкарии 5870 подтвержденных случаев COVID-19, скончались 66 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра, выздоровели 5377 человек, в госпиталях находятся 474 пациента.