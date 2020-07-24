В КБР закрыли третий из семи госпиталей для лечения пациентов с COVID-19

Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве

НАЛЬЧИК, 24 июл – РИА Новости. Третий из семи функционировавших в Третий из семи функционировавших в Кабардино-Балкарии на базе больниц госпиталей для лечения зараженных коронавирусом закрывается с субботы, сообщает региональный минздрав.

До недавнего времени в республике функционировали семь госпиталей на 1583 койки, еще один госпиталь на 160 коек находился в резерве. В середине июля в связи с улучшением ситуации были закрыты два из них.

"С завтрашнего дня в связи с сокращением числа больных коронавирусной инфекцией, которые переносят заболевание в тяжелой форме и нуждаются в госпитализации, прекращает функционировать госпиталь особо опасных инфекций подразделения Межрайонной многопрофильной больницы в селении Анзорей", - говорится в сообщении министерства в Instagram.

Отмечается, что в данном госпитале, рассчитанном на 202 койки, с конца мая текущего года работали 179 сотрудников больницы, получили медицинскую помощь больше 560 пациентов.

"Сегодня коллектив проводит в помещениях уборку, предстоит дезинфекция. После двухнедельного карантина подразделение вернется к штатному режиму работы", - уточняет минздрав.