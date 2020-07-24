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Туризм
https://ria.ru/20200724/1574884142.html
Россия сняла ограничения на въезд для граждан Британии, Турции и Танзании
Россия разрешит въезд гражданам Великобритании, Турции и Танзании, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T18:50
туризм
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
новости - туризм
михаил мишустин
великобритания
турция
танзания
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https://ria.ru/20200724/1574870864.html
https://ria.ru/20200724/1574874197.html
А Британии то зачем? У них там проблемы с коронавирусом. Безопаснее было бы с Британией держать границы закрытыми.
18
Гражданин Великобритании Потанин не может въехать?
11
31
россия
великобритания
турция
танзания
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/101620/52/1016205235_0:67:2000:1192_1400x0_80_0_0_b4b155cfecd95390b0252cca3f92d95b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, михаил мишустин, великобритания, турция, танзания, в мире

Россия сняла ограничения на въезд для граждан Британии, Турции и Танзании

18:10 24.07.2020 (обновлено: 18:50 24.07.2020)
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© Fotolia / Brian JacksonТуристы с чемоданами в аэропорту
Туристы с чемоданами в аэропорту
© Fotolia / Brian Jackson
Туристы с чемоданами в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Россия разрешит въезд гражданам Великобритании, Турции и Танзании, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"Снимаются ограничения <...>, введенные из-за распространения коронавируса", — говорится в документе.
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Сегодня ранее стало известно, что Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение. Полететь можно будет в Британию, Турцию и Танзанию, постепенно список расширят. При этом все прибывающие в Соединенное Королевство из России пассажиры, вне зависимости от гражданства, будут обязаны соблюдать самоизоляцию в течение двух недель. По прилете в Турцию будут измерять температуру, заранее сдавать тест на коронавирус не нужно.
Российские власти неоднократно подчеркивали, что будут принимать решения, ориентируясь на эпидемиологическую обстановку и исходя из принципа взаимности.
Как поясняла вице-премьер Татьяна Голикова, в первую очередь можно будет посетить государства, где заболеваемость COVID-19 составляет не более 40 случаев на сто тысяч населения, а среднесуточный прирост числа заразившихся и показатель распространения болезни не превышает одного процента.
Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы (а иностранцев — из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияНовости - ТуризмМихаил МишустинВеликобританияТурцияТанзанияВ мире
Популярные комментарии
А Британии то зачем? У них там проблемы с коронавирусом. Безопаснее было бы с Британией держать границы закрытыми.
24 июля, 18:27
Роман Крашенинников
1700001
Гражданин Великобритании Потанин не может въехать?
24 июля, 18:37
MYMake Yellowstone Great Again
650000
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