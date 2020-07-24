Россия сняла ограничения на въезд для граждан Британии, Турции и Танзании

Сегодня ранее стало известно, что Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение. Полететь можно будет в Британию, Турцию и Танзанию, постепенно список расширят. При этом все прибывающие в Соединенное Королевство из России пассажиры, вне зависимости от гражданства, будут обязаны соблюдать самоизоляцию в течение двух недель. По прилете в Турцию будут измерять температуру, заранее сдавать тест на коронавирус не нужно.