https://ria.ru/20200724/1574884066.html
"Нашествие" покажет онлайн лучшие выступления прошлых лет
Лучшие выступления прошлых лет рок-фестиваля "Нашествие", отмененного в этом году, можно будет увидеть в сети с 24 по 26 июля, сообщили в пятницу РИА Новости в... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T18:10
2020-07-24T18:10
культура
коронавирус в россии
новости культуры
ночные снайперы
би-2
рок-фестиваль "нашествие"
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, новости культуры, ночные снайперы, би-2, рок-фестиваль "нашествие"
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Лучшие выступления прошлых лет рок-фестиваля "Нашествие", отмененного в этом году, можно будет увидеть в сети с 24 по 26 июля, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе организаторов смотра.
Ранее "Нашествие" перенесли на июль 2021 года из-за сложной эпидемиологической ситуации.
"Это не фестиваль в онлайн-формате – это дань уважения отмененному фестивалю и ответ на запрос наших многочисленных гостей, которые не смогли посетить фестиваль. Это будет онлайн-мероприятие с 24 по 26 июля в эфире "Нашего радио", а также Яндекс.Эфира, где будут транслироваться самые яркие моменты "Нашествия" прошлых лет", - рассказал собеседник агентства.
Отмечается, что поклонники фестиваля смогут увидеть выступления "Би-2", "Ленинграда", "Чайфа", "Ночных снайперов" и многих других.