"Нашествие" покажет онлайн лучшие выступления прошлых лет

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Лучшие выступления прошлых лет рок-фестиваля "Нашествие", отмененного в этом году, можно будет увидеть в сети с 24 по 26 июля, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе организаторов смотра.

"Это не фестиваль в онлайн-формате – это дань уважения отмененному фестивалю и ответ на запрос наших многочисленных гостей, которые не смогли посетить фестиваль. Это будет онлайн-мероприятие с 24 по 26 июля в эфире "Нашего радио", а также Яндекс.Эфира, где будут транслироваться самые яркие моменты "Нашествия" прошлых лет", - рассказал собеседник агентства.