https://ria.ru/20200724/1574883820.html
Во Флориде число случаев коронавируса превысило 400 тысяч
Число случаев заражения коронавирусом в американском штате Флорида в пятницу превысило 400 тысяч, свидетельствуют данные местного минздрава. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T18:07
2020-07-24T18:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
флорида
сша
в мире
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флорида
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, флорида, сша, в мире