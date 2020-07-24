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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200724/1574883820.html
Во Флориде число случаев коронавируса превысило 400 тысяч
Число случаев заражения коронавирусом в американском штате Флорида в пятницу превысило 400 тысяч, свидетельствуют данные местного минздрава. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T18:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
флорида
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, флорида, сша, в мире

Во Флориде число случаев коронавируса превысило 400 тысяч

18:07 24.07.2020 (обновлено: 18:15 24.07.2020)
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© REUTERS / Maria Alejandra CardonaМедики доставляют пациента в госпиталь для коронавирусных больных в Майами, Флорида
Медики доставляют пациента в госпиталь для коронавирусных больных в Майами, Флорида
© REUTERS / Maria Alejandra Cardona
ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в американском штате Флорида в пятницу превысило 400 тысяч, свидетельствуют данные местного минздрава.
Всего обнаружено 402 тысячи случаев заражения, от связанных с COVID-19 осложнений скончалось 5 653 человека.
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Ранее президент США Дональд Трамп объявил об отмене съезда Республиканской партии во Флориде в связи с ухудшением там ситуации с коронавирусом.
Флорида является третьим по численности населения штатом в США, там проживает более 21 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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