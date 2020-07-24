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Представители МИД Индии и Китая обсудили ситуацию на границе
Индийские и китайские дипломаты обсудили в пятницу ситуацию в приграничных районах Индии и Китая и продолжающийся процесс разъединения сил вдоль линии... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T18:03
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китай, индия, в мире

Представители МИД Индии и Китая обсудили ситуацию на границе

18:00 24.07.2020 (обновлено: 18:03 24.07.2020)
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© AP Photo / Mukhtar KhanИндийские военные грузовики движутся в направлении Ладакха
Индийские военные грузовики движутся в направлении Ладакха
© AP Photo / Mukhtar Khan
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июл – РИА Новости. Индийские и китайские дипломаты обсудили в пятницу ситуацию в приграничных районах Индии и Китая и продолжающийся процесс разъединения сил вдоль линии фактического контроля, сообщил МИД Индии.
"Они согласились с тем, что скорейшее и полное разъединение войск вдоль линии фактического контроля и деэскалация в приграничных районах Индии и Китая… и полное восстановление мира и спокойствия имеют важное значение для плавного общего развития двусторонних отношений", - отмечается в заявлении МИД.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
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Обе стороны договорились о том, что в ближайшее время может состояться еще одна встреча старших командиров для выработки дальнейших шагов по обеспечению скорейшего полного разъединения и деэскалации, а также восстановления мира и спокойствия в приграничных районах.
Представители МИД двух стран также договорились поддерживать свои постоянные контакты как на дипломатическом, так и на военном уровне.
Обострение ситуации на линии фактического контроля в Ладакхе между Китаем и Индией началось еще в начале мая, когда произошел ряд конфликтов между военными двух стран в районе высокогорного озера Пангонг Цо. После этого Индия и Китай начали усиление военного присутствия в Ладакхе. Новый виток напряженности начался после драки военных двух стран в долине Галван в Ладакхе вечером 15 июня. По данным официального Нью-Дели, в результате инцидента с индийской стороны погибли 20 солдат. Информации о числе погибших и пострадавших с китайской стороны обнародовано не было.
Для нормализации ситуации командующие силами двух стран в Ладакхе (командир индийского 14-го корпуса генерал-лейтенант Хариндер Сингх и командующий Южно-Синьцзянским военным округом генерал-майор Лю Линь) и дипломаты Индии и Китая провели несколько раундов переговоров. В начале июля специальные представители по пограничному вопросу - советник по национальной безопасности Индии Аджит Доваль и министр иностранных дел Китая Ван И - договорились как можно скорее завершить процесс разведения войск на линии соприкосновения сторон и продолжить консультации для восстановления мира.
Индия настаивает на полном отводе войск двух стран на позиции, которые они занимали в начале года, однако китайская сторона оставляет силы на одном участке у озера Пангонг-Цо.
Индийские военные грузовики движутся в направлении Ладакха
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