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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200724/1574883143.html
Более 400 тонн электроники собрали на утилизацию в Подмосковье за полгода
Более 400 тонн электроники собрали и переработали в Московской области в рамках программы безвозмездной утилизации с начала, что почти в два раза больше, чем за РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T17:57
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московская область (подмосковье)

Более 400 тонн электроники собрали на утилизацию в Подмосковье за полгода

17:57 24.07.2020
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© РИА Новости / Александр КондратюкРабочий собирает электронную и радио аппаратуру для последующей переработки
Рабочий собирает электронную и радио аппаратуру для последующей переработки
© РИА Новости / Александр Кондратюк
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Более 400 тонн электроники собрали и переработали в Московской области в рамках программы безвозмездной утилизации с начала, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы региона.
"За шесть месяцев 2020 года в программе приняли участие 30 муниципальных образований Подмосковья. Лидерами полугодия стали городские округа Коломна, где собрали 23 тонны электротехники, Орехово-Зуево с результатом в 19 тонн и Мытищи, собравшие за это время 15,6 тонны электролома", - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, которую цитирует пресс-служба.
По данным пресс-службы, за аналогичный период прошлого года в регионе собрали 230 тонн.
Для поддержки бизнеса в существующих экономических условиях Фонд рационального природопользования принял решение расширить действие программы и на коммерческие организации. Законодательный запрет на захоронение отходов электронного и электрического оборудования в РФвступает в силу 1 января 2021 года.
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