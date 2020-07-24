Более 400 тонн электроники собрали на утилизацию в Подмосковье за полгода

"За шесть месяцев 2020 года в программе приняли участие 30 муниципальных образований Подмосковья. Лидерами полугодия стали городские округа Коломна, где собрали 23 тонны электротехники, Орехово-Зуево с результатом в 19 тонн и Мытищи, собравшие за это время 15,6 тонны электролома", - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, которую цитирует пресс-служба.

По данным пресс-службы, за аналогичный период прошлого года в регионе собрали 230 тонн.

Для поддержки бизнеса в существующих экономических условиях Фонд рационального природопользования принял решение расширить действие программы и на коммерческие организации. Законодательный запрет на захоронение отходов электронного и электрического оборудования в РФвступает в силу 1 января 2021 года.