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Решетников прокомментировал решение ВТО по энергокорретировкам
РФ рассчитывает, что ЕС добросовестно исполнит решение Всемирной торговой организации (ВТО) по энергокорректировкам, и доступ российских товаров существенно... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T18:23
россия
максим решетников
евросоюз
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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россия, максим решетников, евросоюз, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), в мире

Решетников прокомментировал решение ВТО по энергокорретировкам

17:54 24.07.2020 (обновлено: 18:23 24.07.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Министр экономического развития РФ Максим Решетников выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. РФ рассчитывает, что ЕС добросовестно исполнит решение Всемирной торговой организации (ВТО) по энергокорректировкам, и доступ российских товаров существенно улучшится, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, которого цитирует пресс-служба.
Ранее в пятницу группа арбитров Всемирной торговой организации (ВТО) поддержала Россию в споре с Евросоюзом о том, что методика энергокорректировок ЕС, применяемая в антидемпинговых расследованиях, нарушает правила организации.
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"Третейская группа удовлетворила ключевые претензии России. Рассчитываем, что ЕС добросовестно и оперативно исполнит решение. Это позволит существенно улучшить условия доступа российских товаров на рынок ЕС, устранив "историческую" дискриминацию российских производителей при проведении антидемпинговых расследований ЕС", - отметил министр.

Решение арбитров

В министерстве отметили, что третейская группа поставила точку в продолжавшемся три десятилетия споре с ЕС в отношении якобы нерыночного характера российской экономики. "В частности, признана противоречащей правилам ВТО практика ЕС, в соответствии с которой в антидемпинговых расследованиях не принимаются во внимание издержки российских предприятий на приобретение сырья", - указали в министерстве.
Такой подход, объясняют в МЭР, стал применяться ЕС еще в отношении советского экспорта. "Он основан на предположении о якобы нерыночном характере ценообразования в нашей стране, в частности, на газ. Его использование привело к введению дискриминационных антидемпинговых пошлин против российского нитрата аммония и других товаров, нашим экспортерам был нанесен существенный материальный ущерб", - подчеркнули в МЭР.
"Неоднократные попытки урегулировать эту проблему на двустороннем уровне, в том числе в рамках многих саммитов Россия-ЕС, к успеху не приводили, и очевидным выходом стало инициирование судебной процедуры в ВТО", - объяснили в министерстве.
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История конфликта

Спор против ЕС был инициирован Россией в мае 2015 года. Россия обжаловала саму методику "энергокорректировок", применяющуюся для расчета себестоимости российской продукции, при которой вместо цен на энергоносители на российском рынке используются цены на рынках третьих стран. Также обжаловалось продление действия рассчитанных с ее применением антидемпинговых пошлин по результатам плановых пересмотров антидемпинговых мер в отношении российского нитрата аммония и сварных труб.
В сентябре 2019 года Украина проиграла России в ВТО в похожем споре по энергокорректировкам, касающийся антидемпинговых мер в отношении нитрата аммония российского происхождения. Тогда третейская группа согласилась с большинством претензий России в адрес Украины и подтвердила наличие в действиях Киева нарушений норм ВТО. В минэкономразвития указывали, что решение увеличивает российские шансы по успешному оспариванию европейских антидемпинговых мер.
В пятницу помимо признания противоречащей нормам ВТО самой методики расследований ЕС, третейская группа согласилась с позицией РФ по конкретным экспортным кейсам. В частности, группа указала, что продление действия меры в отношении сварных труб с использованием "энергокорректировок" также не соответствует обязательствам ЕС в рамках ВТО, отметили в МЭР.
"Также было признано, что у ЕС отсутствовали основания начинать пересмотр меры в отношении нитрата аммония и, следовательно, продлевать ее действие", - отметили в министерстве, указав, что третейская группа рекомендовала ЕС привести свои меры в соответствие с правилами организации.
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