Центробанк улучшил прогноз по росту кредитования организаций в 2020 году

В предыдущем прогнозе предполагалось, что рост кредитования в 2020 году может составить 4-9%, а в 2021 и 2022 году - 5-10%.

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до 4,25% годовых, обновив ее исторический минимум.