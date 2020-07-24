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Центробанк улучшил прогноз по росту кредитования организаций в 2020 году
ЦБ РФ улучшил прогноз по росту кредитования организаций в 2020 году до 6-9%, в 2021 и 2022 году улучшил до 6-10%, следует из среднесрочного прогноза, который... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T17:53
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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центральный банк рф (цб рф), экономика

Центробанк улучшил прогноз по росту кредитования организаций в 2020 году

17:53 24.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ЦБ РФ улучшил прогноз по росту кредитования организаций в 2020 году до 6-9%, в 2021 и 2022 году улучшил до 6-10%, следует из среднесрочного прогноза, который регулятор опубликовал по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.
В предыдущем прогнозе предполагалось, что рост кредитования в 2020 году может составить 4-9%, а в 2021 и 2022 году - 5-10%.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до 4,25% годовых, обновив ее исторический минимум.
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