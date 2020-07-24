https://ria.ru/20200724/1574882472.html
В Ингушетии осудили участников конфликта с полицейскими в больнице
Суд в Ингушетии приговорил к различным срокам заключения и принудительным работам трех местных жителей, которых обвиняли в том, что они летом прошлого года... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T17:52
2020-07-24T17:52
следственный комитет россии (ск рф)
республика ингушетия
назрань
происшествия
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республика ингушетия
назрань
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ec375048e478c59e0de91a7a87d7109.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), республика ингушетия, назрань, происшествия
НАЛЬЧИК, 24 июл – РИА Новости.
Суд в Ингушетии
приговорил к различным срокам заключения и принудительным работам трех местных жителей, которых обвиняли в том, что они летом прошлого года избили сотрудников полиции на территории больницы в Назрани
, сообщает региональное СУСК
.
"Приговором суда одному из подсудимых назначено наказание в виде двух лет принудительных работ, второму – два года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, третьему – 1 год и 3 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 19 июня 2019 года неизвестные на территории Ингушской республиканской клинической больницы в Назрани избили находившихся при исполнении служебных обязанностей сотрудников полиции. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, в результате конфликта пострадали восемь сотрудников полиции, получивших различные повреждения. По его данным, они пытались помешать группе местных жителей забрать из больницы госпитализированного накануне мужчину, получившего ранение из травматического оружия. Позже по подозрению в совершении данного преступления были задержаны несколько местных жителей.
По информации следствия, трое жителей республики на территории Ингушской республиканской клинической больницы избили нескольких сотрудников полиции, осуществлявших охрану лица, доставленного в больницу с огнестрельным ранением, и пытавшихся не допустить похищение охраняемого.