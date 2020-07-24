https://ria.ru/20200724/1574882439.html
ЦБ прогнозирует падение экспорта из России в 2020 году на 13-15%
Банк России прогнозирует падение экспорта из РФ в 2020 году на 13-15%, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T17:51
2020-07-24T17:51
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156033/46/1560334676_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_176f0ec611ab2cebb359bee1f1599e11.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика