Центробанк обсуждает возможность публикации траектории ключевой ставки

"Мы продолжаем это обсуждать, в том числе формат, как могли бы публиковать такое видение о будущей траектории ключевой ставки, тут тоже есть разные варианты. Хотим найти тот формат, который позволит правильно интерпретировать такую публикацию... формат, который позволит рассматривать весь спектр вариаций, который рассматривает совет директоров. Это невозможно представить в одной линии. Поэтому нам нужно будет этот формат найти, и если мы его найдем, мы тогда приступим к публикации. Но это еще не факт, идут обсуждения", - сказала она на пресс-конференции.