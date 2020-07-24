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Центробанк обсуждает возможность публикации траектории ключевой ставки
Банк России продолжает обсуждать возможность публикации будущей траектории ключевой ставки, при нахождении подходящего формата может начать это делать,... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T17:49
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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353
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эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика

Центробанк обсуждает возможность публикации траектории ключевой ставки

17:49 24.07.2020
995
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Банк России продолжает обсуждать возможность публикации будущей траектории ключевой ставки, при нахождении подходящего формата может начать это делать, рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Мы продолжаем это обсуждать, в том числе формат, как могли бы публиковать такое видение о будущей траектории ключевой ставки, тут тоже есть разные варианты. Хотим найти тот формат, который позволит правильно интерпретировать такую публикацию... формат, который позволит рассматривать весь спектр вариаций, который рассматривает совет директоров. Это невозможно представить в одной линии. Поэтому нам нужно будет этот формат найти, и если мы его найдем, мы тогда приступим к публикации. Но это еще не факт, идут обсуждения", - сказала она на пресс-конференции.
Глава ЦБ добавила, что регулятору очень важно, чтобы рынок не воспринимал такую публикацию как обязательство. "Если потом изменится ситуация, и Центральный банк будет вынужден корректировать свою денежно-кредитную политику, чтобы это не было сюрпризом для экономических агентов", - пояснила Набиуллина.
По ее словам, более подробно данную тему планируется обсудить во время подготовки основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
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Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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