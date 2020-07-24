Центробанк проследит за начавшимся ростом расчетов наличными

"Спрос на наличные, действительно, на первом этапе мы связывали, и это так и происходило, с тем, что люди запасались наличными на период ограничений, самоизоляции, где-то они, наверняка, вернули в банки эти деньги, где-то они еще находятся у людей. Второе: на спрос на наличные оказало влияние изменение ситуации в туристической отрасли. ... Поездки за рубеж - они упали, падают, растет внутренний туризм и часто он тоже сопряжен с тем, что люди при поездках в отпуск внутри страны снимают наличные", - отметила Набиуллина.