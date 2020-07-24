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Центробанк проследит за начавшимся ростом расчетов наличными
ЦБ РФ будет внимательно следить за начавшимся ростом расчетов наличными, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T17:47
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика

Центробанк проследит за начавшимся ростом расчетов наличными

17:47 24.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ЦБ РФ будет внимательно следить за начавшимся ростом расчетов наличными, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Спрос на наличные, действительно, на первом этапе мы связывали, и это так и происходило, с тем, что люди запасались наличными на период ограничений, самоизоляции, где-то они, наверняка, вернули в банки эти деньги, где-то они еще находятся у людей. Второе: на спрос на наличные оказало влияние изменение ситуации в туристической отрасли. ... Поездки за рубеж - они упали, падают, растет внутренний туризм и часто он тоже сопряжен с тем, что люди при поездках в отпуск внутри страны снимают наличные", - отметила Набиуллина.
"Вполне возможно, эту версию мы тоже рассматриваем, будем смотреть, ... что предприятия в нынешних условиях для расчетов друг с другом и для расчетов со своими работниками стали больше использовать наличные. Эта ситуация требует дополнительного анализа, мы ее мониторим, будем продолжать мониторить, какова будет динамика наличных и факторы, влияющие на эту динамику", - сказала она.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
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Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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