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Сбившему корову калининградцу отказали в компенсации за разбитую машину
Житель Калининградской области, который насмерть сбил вышедшую на дорогу корову, через суд требовал с ее владельца 350 тысяч рублей на ремонт своей машины,... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T17:45
калининградская область
происшествия
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калининградская область, происшествия

Сбившему корову калининградцу отказали в компенсации за разбитую машину

17:45 24.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 24 июл - РИА Новости. Житель Калининградской области, который насмерть сбил вышедшую на дорогу корову, через суд требовал с ее владельца 350 тысяч рублей на ремонт своей машины, сообщила пресс-служба Славского районного суда.
Как сообщили в суде, в обоснование требований истец указал, что в октябре 2019 года ранним утром наехал на вышедшую из кювета на проезжую часть корову. В результате ДТП его автомобиль Opel Zafira получил значительные повреждения. Водитель указал, что животное находилось без присмотра, из-за чего и произошла авария.
"Собственник автомобиля просил суд взыскать с ответчика стоимость ремонтно-восстановительных работ транспортного средства, а также расходы на оплату услуг эксперта и судебные расходы, а всего около 350 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В судебном заседании истец указал также, что ехал со скоростью 70 километров в час, видимость была плохая. Корову он увидел примерно за 15 метров и пытался уйти от столкновения, но это было невозможно. В результате животное погибло.
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Суд установил, что ущерб машине был причинен в процессе эксплуатации. Кроме того, водитель не учел дорожные условия, выбрал небезопасную скорость, не принял мер к остановке автомобиля. Согласно статьи Гражданского кодекса РФ, автомобиль является источником повышенной опасности, обязанность возместить причиненный в результате ДТП вред лежит на его владельце.
В результате суд пришел к выводу, что наезд на корову произошел по вине водителя, нарушившего правила дорожного движения, и в связи с этим отказал в удовлетворении исковых требований. Решение не вступило в законную силу, добавили в пресс-службе суда.
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