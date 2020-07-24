Сбившему корову калининградцу отказали в компенсации за разбитую машину

КАЛИНИНГРАД, 24 июл - РИА Новости. Житель Житель Калининградской области , который насмерть сбил вышедшую на дорогу корову, через суд требовал с ее владельца 350 тысяч рублей на ремонт своей машины, сообщила пресс-служба Славского районного суда.

Как сообщили в суде, в обоснование требований истец указал, что в октябре 2019 года ранним утром наехал на вышедшую из кювета на проезжую часть корову. В результате ДТП его автомобиль Opel Zafira получил значительные повреждения. Водитель указал, что животное находилось без присмотра, из-за чего и произошла авария.

"Собственник автомобиля просил суд взыскать с ответчика стоимость ремонтно-восстановительных работ транспортного средства, а также расходы на оплату услуг эксперта и судебные расходы, а всего около 350 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

В судебном заседании истец указал также, что ехал со скоростью 70 километров в час, видимость была плохая. Корову он увидел примерно за 15 метров и пытался уйти от столкновения, но это было невозможно. В результате животное погибло.

Суд установил, что ущерб машине был причинен в процессе эксплуатации. Кроме того, водитель не учел дорожные условия, выбрал небезопасную скорость, не принял мер к остановке автомобиля. Согласно статьи Гражданского кодекса РФ, автомобиль является источником повышенной опасности, обязанность возместить причиненный в результате ДТП вред лежит на его владельце.

В результате суд пришел к выводу, что наезд на корову произошел по вине водителя, нарушившего правила дорожного движения, и в связи с этим отказал в удовлетворении исковых требований. Решение не вступило в законную силу, добавили в пресс-службе суда.