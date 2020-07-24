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Посольство опубликовало рекомендации для въезжающих в Турцию россиян
Посольство РФ в Анкаре опубликовало рекомендации для российских туристов, планирующих поездку в Турцию, согласно которым всем въезжающим в страну иностранным... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T17:43
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353
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Посольство опубликовало рекомендации для въезжающих в Турцию россиян

17:43 24.07.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСамолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле
Самолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Самолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 24 июл - РИА Новости. Посольство РФ в Анкаре опубликовало рекомендации для российских туристов, планирующих поездку в Турцию, согласно которым всем въезжающим в страну иностранным туристам будет измеряться температура, при этом тест на коронавирус не является обязательным.
Ранее в пятницу глава правительства Михаил Мишустин объявил, что в РФ принято решение о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа. По его словам, рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что Россия возобновит авиасообщение пока с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.
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"Во время полета пассажиры должны полностью заполнить информационную форму, включающую личные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, данные для связи, данные о симптомах. До пассажиров будет доведена информация о COVID-19. В случае выявления в самолёте лица с подозрением на COVID-19 внутри самолёта будут проводиться необходимые процедуры. В терминале аэропорта до прохождения паспортного контроля каждый пассажир будет подвергнут процедуре измерения температуры", - говорится в сообщении посольства.
Отмечается, что при выявлении людей с повышенной температурой будет проводиться изучение симптомов, а в случае обнаружения в аэропорту лица с подозрением на симптомы COVID-19 пассажир будет помещён в карантин и направлен в госпиталь для обследования.
"В случае установления у пассажира диагноза COVID-19 в кратчайшие сроки информация о лицах, в соответствии с информационными формами пассажира находившихся с ним в контакте в самолёте (сидевшие в креслах на расстоянии двух метров от кресла лица с выявленным случаем, то есть по два кресла спереди, сзади и по бокам от кресла заболевшего, а в случае, если больной сидел у прохода - лица, сидевшие по диагонали спереди и сзади от него), их личные данные, данные для связи и адрес будут сообщены в управление здравоохранения", - сообщило посольство.
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В случае, если станет известно о наличии зараженного COVID-19 в период после полёта, контактировавшие с больным в самолёте будут установлены по их формам пассажиров. Лица, определённые как контактировавшие с больным в самолёте, будут помещаться в 14-дневный карантин, в отношении них будут применяться действующие на тот момент карантинные и изоляционные процедуры, уведомила российская дипмиссия.
При отсутствии случаев заболевания COVID-19 по прилету пассажиры смогут покинуть аэропорт с соблюдением определённых правил. "Тесты на коронавирус в турецких аэропортах в обязательном порядке проводиться не будут, равно как и не будет требоваться предъявление справки о проведенном тестировании. В то же время, по информации СМИ, в крупных туристических воздушных гаванях страны (Анталья, Даламан, Измир, Стамбул) созданы центры диагностики, где желающие могут сделать тест на коронавирус на платной основе, стоимость 15 евро", - говорится в сообщении посольства.
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Необходимо также учитывать, что власти Турции на регулярной основе призывают граждан соблюдать социальную дистанцию и правила личной гигиены, стараться максимально минимизировать контакты. Ношение медицинских масок остаётся обязательным как в общественных местах, так и на улице в большинстве городов, включая Анкару, Стамбул, Измир, Муглу. За несоблюдение правил ношения маски действует штраф в 900 турецких лир (около 9300 рублей), предупредило посольство.
"Со своей стороны, рекомендовали бы российским гражданам в обязательном порядке приобретать медицинские страховки. По информации турецких властей, разработана линейка специальных страховок, в которые включено медобслуживание на случай заражения COVID-19. Их можно будет приобрести, по сообщениям турецких властей, у туроператоров, при покупке авиабилета, в аэропортах до прохождения паспортного контроля, а также в режиме онлайн", - отметили в посольстве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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