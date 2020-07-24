Генерал ФСБ раскритиковал идею вернуть графу "национальность" в паспорт

"Я считаю, что это очередная придумка депутата Милонова… Что принципиально изменится от того, что в паспорте будут писать национальность? Ведь в документе нет соответствующей графы, а если ее вводить, то придется проводить паспортную реформу", - заявил эксперт РИА Новости.