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Генерал ФСБ раскритиковал идею вернуть графу "национальность" в паспорт
Для введения в российские паспорта графы о национальности потребуется соответствующая реформа, смысла в этом нет, считает отставной генерал ФСБ, руководитель... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T17:40
виталий милонов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
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Действительно странная инициатива накануне введения электронных паспортов
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
виталий милонов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество

Генерал ФСБ раскритиковал идею вернуть графу "национальность" в паспорт

17:39 24.07.2020 (обновлено: 17:40 24.07.2020)
5373
© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Для введения в российские паспорта графы о национальности потребуется соответствующая реформа, смысла в этом нет, считает отставной генерал ФСБ, руководитель Центрального исполкома "Офицеров России" Александр Михайлов.
Так он прокомментировал идею депутата Госдумы Виталия Милонова вернуть в паспорт отметку о национальности - предполагается, что соответствующее указание будет добровольным.
"Я считаю, что это очередная придумка депутата Милонова… Что принципиально изменится от того, что в паспорте будут писать национальность? Ведь в документе нет соответствующей графы, а если ее вводить, то придется проводить паспортную реформу", - заявил эксперт РИА Новости.
По его мнению, последствий от нововведения не будет, однако и надобности в "революционных преобразованиях" нет.
Паспорт гражданина РФ
Вчера, 11:11
В Госдуме предостерегли от "Звездных войн" при указании национальности
68530252
Обсудить 9
Виталий МилоновФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Общество
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24 июля, 18:01
Ярослав Погодин
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