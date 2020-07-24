В Панаме заразившиеся коронавирусом будут получать специальный набор

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 июл - РИА Новости. Заразившиеся Заразившиеся коронавирусом Панаме будут получать бесплатный набор со средствами защиты и лекарствами, сообщило министерство здравоохранения страны.

"Минздрав направил в специальные центры и отели (где люди проходят карантин - ред.) набор "Защищайся, Панама" в рамках новой стратегии по борьбе с COVID-19. С этим набором каждый пациент, отбывающий карантин, получит лекарства по борьбе с вирусом", - говорится в заявлении ведомства.

В настоящее время также прорабатывается логистика для доставки этих наборов людям, проходящим карантин на дому. Их должны получить все, чьи результаты тестов на COVID-19 оказались положительными.

По задумке министерства, имея этот набор, люди не только смогут поддержать здоровье и не допустить осложнения заболевания, но и остаться дома и не ходить за лекарствами в аптеку.

Набор включает, помимо спиртового геля и масок, прибор для измерения кислорода в крови, простой в использовании, обезболивающие, антигистаминные препараты, ивермектин и поливитамины.

В Панаме подтверждено 56 817 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 31 828 человек, 1209 пациентов скончались.