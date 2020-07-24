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В Панаме заразившиеся коронавирусом будут получать специальный набор
Заразившиеся коронавирусом в Панаме будут получать бесплатный набор со средствами защиты и лекарствами, сообщило министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T17:41
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353
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коронавирус covid-19, панама, коронавирусы, здоровье - общество, в мире

В Панаме заразившиеся коронавирусом будут получать специальный набор

17:41 24.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 24 июл - РИА Новости. Заразившиеся коронавирусом в Панаме будут получать бесплатный набор со средствами защиты и лекарствами, сообщило министерство здравоохранения страны.
"Минздрав направил в специальные центры и отели (где люди проходят карантин - ред.) набор "Защищайся, Панама" в рамках новой стратегии по борьбе с COVID-19. С этим набором каждый пациент, отбывающий карантин, получит лекарства по борьбе с вирусом", - говорится в заявлении ведомства.
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В настоящее время также прорабатывается логистика для доставки этих наборов людям, проходящим карантин на дому. Их должны получить все, чьи результаты тестов на COVID-19 оказались положительными.
По задумке министерства, имея этот набор, люди не только смогут поддержать здоровье и не допустить осложнения заболевания, но и остаться дома и не ходить за лекарствами в аптеку.
Набор включает, помимо спиртового геля и масок, прибор для измерения кислорода в крови, простой в использовании, обезболивающие, антигистаминные препараты, ивермектин и поливитамины.
В Панаме подтверждено 56 817 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 31 828 человек, 1209 пациентов скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ПанамаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВ мире
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