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В Ясногорске почти 15 тысяч человек остались без холодной воды
Свыше 1,2 тысячи жилых домов разной этажности, в которых проживают около 15 тысяч человек, в пятницу днем остались без холодного водоснабжения в городе... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T17:38
ясногорск
тульская область
происшествия
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ясногорск, тульская область, происшествия

В Ясногорске почти 15 тысяч человек остались без холодной воды

17:38 24.07.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковКран в ванной комнате
Кран в ванной комнате
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Кран в ванной комнате. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Свыше 1,2 тысячи жилых домов разной этажности, в которых проживают около 15 тысяч человек, в пятницу днем остались без холодного водоснабжения в городе Ясногорск Тульской области из-за аварии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Произошло нарушение холодного водоснабжения 1250 разноэтажных домов с населением около 15 тысяч человек, среди них 3,3 тысячи – дети", - сказал собеседник агентства.
По его словам, аварийно-восстановительные работы на месте аварии планируется завершить к 23.00 пятницы.
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ЯсногорскТульская областьПроисшествия
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