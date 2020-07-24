https://ria.ru/20200724/1574881550.html
В Ясногорске почти 15 тысяч человек остались без холодной воды
Свыше 1,2 тысячи жилых домов разной этажности, в которых проживают около 15 тысяч человек, в пятницу днем остались без холодного водоснабжения в городе... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T17:38
2020-07-24T17:38
ясногорск
тульская область
происшествия
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ясногорск
тульская область
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ясногорск, тульская область, происшествия