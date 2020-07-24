Додон намерен встретиться с лидером Приднестровья 28 июля

"На следующей неделе во вторник у меня состоится встреча с Красносельским, первая тема в повестке связана с нелегальными контрольными пунктами в Приднестровье ", - сказал Додон в видеоэфире, который транслировался на его странице в Facebook.

Ранее вице-премьер Молдавии по вопросам реинтеграции Кристина Лесник сообщала о том, что Тирасполь в марте установил на границе Зоны безопасности более 30 временных постов в рамках борьбы с пандемией коронавируса. По мнению официального Кишинева, эти посты препятствуют обеспечению безопасности в регионе, люди в условиях пандемии не могут получить доступ к медицинским услугам в медцентрах, к которым они приписаны.