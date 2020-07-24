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Додон намерен встретиться с лидером Приднестровья 28 июля
Президент Молдавии Игорь Додон в пятницу заявил, что встреча с лидером непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадимом Красносельским состоится 28... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T17:36
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вадим красносельский
игорь додон
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в мире
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353
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вадим красносельский, игорь додон, приднестровская молдавская республика, молдавия, в мире

Додон намерен встретиться с лидером Приднестровья 28 июля

17:36 24.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 июл – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон в пятницу заявил, что встреча с лидером непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадимом Красносельским состоится 28 июля, основной темой для обсуждения станут контрольно-пропускные посты, установленные Тирасполем.
Ранее Додон говорил о том, что планирует встретиться с Красносельским в конце июля.
"На следующей неделе во вторник у меня состоится встреча с Красносельским, первая тема в повестке связана с нелегальными контрольными пунктами в Приднестровье ", - сказал Додон в видеоэфире, который транслировался на его странице в Facebook.
По словам молдавского президента, Тирасполь объяснил появление новых контрольно-пропускных пунктов пандемией коронавируса, однако Кишинев не готов принимать подобные объяснения.
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Ранее вице-премьер Молдавии по вопросам реинтеграции Кристина Лесник сообщала о том, что Тирасполь в марте установил на границе Зоны безопасности более 30 временных постов в рамках борьбы с пандемией коронавируса. По мнению официального Кишинева, эти посты препятствуют обеспечению безопасности в регионе, люди в условиях пандемии не могут получить доступ к медицинским услугам в медцентрах, к которым они приписаны.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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