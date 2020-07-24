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ВТО поддержала Россию в споре с ЕС по энергокорректировкам
Группа арбитров Всемирной торговой организации поддержала позицию России в споре с Евросоюзом по методике антидемпинговых мер. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T18:51
россия
всемирная торговая организация (вто)
евросоюз
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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россия, всемирная торговая организация (вто), евросоюз, в мире

ВТО поддержала Россию в споре с ЕС по энергокорректировкам

17:28 24.07.2020 (обновлено: 18:51 24.07.2020)
10658
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 24 июл — РИА Новости, Мария Князева. Группа арбитров Всемирной торговой организации поддержала позицию России в споре с Евросоюзом по методике антидемпинговых мер.
В ВТО согласились с мнением Москвы, что применяемые ЕС принципы определения цены в антидемпинговых расследованиях нарушают правила организации.
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"Мы рекомендуем Евросоюзу привести свои меры в соответствие с принятыми обязательствами в рамках соответствующего соглашения", — говорится в документе.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что Россия рассчитывает на добросовестное исполнение этого решения.
"Это позволит существенно улучшить условия доступа российских товаров на рынок ЕС, устранив "историческую" дискриминацию российских производителей при проведении антидемпинговых расследований", — подчеркнул он.
В министерстве констатировали, что третейская группа поставила точку в продолжавшемся три десятилетия споре о якобы нерыночном характере российской экономики.
"В частности, признана противоречащей правилам ВТО практика ЕС, в соответствии с которой в антидемпинговых расследованиях не принимаются во внимание издержки российских предприятий на приобретение сырья", — отмечается в сообщении.
Такой подход, объяснили в МЭР, стал применяться Евросоюзом еще в отношении советского экспорта. Его использование привело к введению дискриминационных пошлин против российского нитрата аммония и других товаров, и российским экспортерам нанесли существенный материальный ущерб.

История спора

Речь идет о споре, который Москва инициировала в 2015 году. Россия выступала против методики "энергокорректировок", согласно которой стоимость товаров рассчитывали, исходя из европейских, а не российских цен на энергоресурсы.
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Иск подали, в частности, из-за отмены Еврокомиссией пошлин на импорт украинских сварных труб и введения их для производителей из России, Китая и Белоруссии, а также из-за принятия антидемпинговых мер в отношении нитрата аммония.
В сентябре прошлого года Украина проиграла России в ВТО в похожем споре по энергокорректировкам, который касался антидемпинговых мер в отношении нитрата аммония российского происхождения. Тогда третейская группа согласилась с большинством претензий в адрес Киева. В Минэкономразвития отмечали, что это решение увеличивает шансы Москвы на успешное оспаривание европейских антидемпинговых мер.
406158239
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РоссияВсемирная торговая организация (ВТО)ЕвросоюзВ мире
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