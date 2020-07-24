ВТО поддержала Россию в споре с ЕС по энергокорректировкам

БРЮССЕЛЬ, 24 июл — РИА Новости, Мария Князева. Группа арбитров Всемирной торговой организации Группа арбитров Всемирной торговой организации поддержала позицию России в споре с Евросоюзом по методике антидемпинговых мер.

В ВТО согласились с мнением Москвы, что применяемые ЕС принципы определения цены в антидемпинговых расследованиях нарушают правила организации.

"Мы рекомендуем Евросоюзу привести свои меры в соответствие с принятыми обязательствами в рамках соответствующего соглашения", — говорится в документе.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что Россия рассчитывает на добросовестное исполнение этого решения.

"Это позволит существенно улучшить условия доступа российских товаров на рынок ЕС, устранив "историческую" дискриминацию российских производителей при проведении антидемпинговых расследований", — подчеркнул он.

В министерстве констатировали, что третейская группа поставила точку в продолжавшемся три десятилетия споре о якобы нерыночном характере российской экономики.

"В частности, признана противоречащей правилам ВТО практика ЕС, в соответствии с которой в антидемпинговых расследованиях не принимаются во внимание издержки российских предприятий на приобретение сырья", — отмечается в сообщении.

Такой подход, объяснили в МЭР, стал применяться Евросоюзом еще в отношении советского экспорта. Его использование привело к введению дискриминационных пошлин против российского нитрата аммония и других товаров, и российским экспортерам нанесли существенный материальный ущерб.

История спора

Речь идет о споре, который Москва инициировала в 2015 году. Россия выступала против методики "энергокорректировок", согласно которой стоимость товаров рассчитывали, исходя из европейских, а не российских цен на энергоресурсы.

Иск подали, в частности, из-за отмены Еврокомиссией пошлин на импорт украинских сварных труб и введения их для производителей из России, Китая и Белоруссии, а также из-за принятия антидемпинговых мер в отношении нитрата аммония.