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В поселке Тухард, где разлилось авиатопливо, сняли режим ЧС
Режим ЧС в поселке Тухард на севере Красноярского края, который был введен из-за разлива авиационного топлива, сняли, сообщил в видеообращении глава Таймырского РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T17:27
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, происшествия

В поселке Тухард, где разлилось авиатопливо, сняли режим ЧС

17:27 24.07.2020
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© Фото : сайт администрации Таймырского Долгано-Ненецкого районаРазлив топлива в поселке Тухард Красноярского края
Разлив топлива в поселке Тухард Красноярского края
© Фото : сайт администрации Таймырского Долгано-Ненецкого района
Разлив топлива в поселке Тухард Красноярского края. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 24 июл – РИА Новости. Режим ЧС в поселке Тухард на севере Красноярского края, который был введен из-за разлива авиационного топлива, сняли, сообщил в видеообращении глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края Евгений Вершинин.
"Только что закончилось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором с учетом складывающейся обстановки было принято решение о снятии режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня в поселке Тухард", - сказал Вершинин.
Лесной пожар
Вчера, 14:10
В Красноярском крае сняли режим ЧС после пожаров
Днем 12 июля при перекачке авиатоплива с баржи на производственный склад, расположенный в районе поселка Тухард в Красноярском крае, произошла разгерметизация трубопровода и разлив авиационного топлива объемом более 44 тонн на вертолетную площадку и прилегающую к ней территорию. Краевая прокуратура начала проверку, а региональный главк СК возбудил дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Власти ввели ЧС муниципального характера. Администрация района сообщила, что топливо попало в два озера. Власти района заявили, что работы по ликвидации разлива планируется завершить 31 июля.
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Следственный комитет России (СК РФ)Красноярский крайПроисшествия
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