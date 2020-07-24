В поселке Тухард, где разлилось авиатопливо, сняли режим ЧС

КРАСНОЯРСК, 24 июл – РИА Новости. Режим ЧС в поселке Тухард на севере Красноярского края, который был введен из-за разлива авиационного топлива, сняли, сообщил в видеообращении глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края Евгений Вершинин.
"Только что закончилось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором с учетом складывающейся обстановки было принято решение о снятии режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня в поселке Тухард", - сказал Вершинин.
Вчера, 14:10В Красноярском крае сняли режим ЧС после пожаров
Днем 12 июля при перекачке авиатоплива с баржи на производственный склад, расположенный в районе поселка Тухард в Красноярском крае, произошла разгерметизация трубопровода и разлив авиационного топлива объемом более 44 тонн на вертолетную площадку и прилегающую к ней территорию. Краевая прокуратура начала проверку, а региональный главк СК возбудил дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Власти ввели ЧС муниципального характера. Администрация района сообщила, что топливо попало в два озера. Власти района заявили, что работы по ликвидации разлива планируется завершить 31 июля.