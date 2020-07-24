https://ria.ru/20200724/1574880739.html
В Москве после массовой драки задержали более 25 человек
В Москве задержали более 25 человек после массовой драки, возбуждены уголовные дела, сообщил журналистам начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T17:26
2020-07-24T17:29
россия
владимир васенин
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200724/1574858187.html
https://ria.ru/20200724/1574873953.html
dayzzgone 1
нечего было разводить все эти землячества, союзы армян и т.д. хочешь в союз армян - Армения - лучший союз армян! хочешь в азербайджанское землячество - Азербайджан - лучшее азербайджанское землячество! а так, живите спокойно в России и не воспаляйте всем мозг. в России только одно землячество и Союз - Российское.
81
Сергей Михеев
Скоро в Москве не останется Русских. "Земляки" начнут автономию требовать.
37
4
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир васенин, москва, происшествия
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Москве задержали более 25 человек после массовой драки, возбуждены уголовные дела, сообщил журналистам начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о произошедшем накануне конфликте между группами армян и азербайджанцев.
По словам Васенина, в ночь на 24 июля в Марьино произошли стычки.
"В одной из них мужчине причинены телесные повреждения и поврежден автомобиль, в котором он находился. Также неизвестные в помещении кафе, угрожая посетителям и персоналу, открыто похитили из кассы денежные средства в размере 50 тысяч рублей, повредили имущество, после чего с места происшествия скрылись", — сказал он.
Задержанных подозревают в хулиганстве и разбое.