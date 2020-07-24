В Москве после массовой драки задержали более 25 человек

"В одной из них мужчине причинены телесные повреждения и поврежден автомобиль, в котором он находился. Также неизвестные в помещении кафе, угрожая посетителям и персоналу, открыто похитили из кассы денежные средства в размере 50 тысяч рублей, повредили имущество, после чего с места происшествия скрылись", — сказал он.