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https://ria.ru/20200724/1574880739.html
В Москве после массовой драки задержали более 25 человек
В Москве задержали более 25 человек после массовой драки, возбуждены уголовные дела, сообщил журналистам начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T17:29
россия
владимир васенин
москва
происшествия
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нечего было разводить все эти землячества, союзы армян и т.д. хочешь в союз армян - Армения - лучший союз армян! хочешь в азербайджанское землячество - Азербайджан - лучшее азербайджанское землячество! а так, живите спокойно в России и не воспаляйте всем мозг. в России только одно землячество и Союз - Российское.
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Скоро в Москве не останется Русских. "Земляки" начнут автономию требовать.
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россия
москва
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156008/21/1560082109_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_9f43b0f7e9fe02b1d1251ddf51a52eb1.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, владимир васенин, москва, происшествия

В Москве после массовой драки задержали более 25 человек

17:26 24.07.2020 (обновлено: 17:29 24.07.2020)
61984
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Москве задержали более 25 человек после массовой драки, возбуждены уголовные дела, сообщил журналистам начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о произошедшем накануне конфликте между группами армян и азербайджанцев.
Посол Армении в Москве Вардан Тоганян
Вчера, 13:20
Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией
По словам Васенина, в ночь на 24 июля в Марьино произошли стычки.
"В одной из них мужчине причинены телесные повреждения и поврежден автомобиль, в котором он находился. Также неизвестные в помещении кафе, угрожая посетителям и персоналу, открыто похитили из кассы денежные средства в размере 50 тысяч рублей, повредили имущество, после чего с места происшествия скрылись", — сказал он.
Задержанных подозревают в хулиганстве и разбое.
Эмблема на форме сотрудника полиции
Вчера, 16:06
Иностранцам-участникам драки в Москве могут ограничить въезд в Россию
81224614015
Обсудить 4
РоссияВладимир ВасенинМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
нечего было разводить все эти землячества, союзы армян и т.д. хочешь в союз армян - Армения - лучший союз армян! хочешь в азербайджанское землячество - Азербайджан - лучшее азербайджанское землячество! а так, живите спокойно в России и не воспаляйте всем мозг. в России только одно землячество и Союз - Российское.
24 июля, 18:03
dayzzgone 1
8010000
Скоро в Москве не останется Русских. "Земляки" начнут автономию требовать.
24 июля, 18:06
Сергей Михеев
3040012
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