В Воронеже прошел незаконный автопробег с флагами Азербайджана

"В настоящее время семь участников несанкционированного автопробега судом привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 20.2.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка". Одному из правонарушителей назначено наказание в виде ареста сроком двое суток, остальным – штраф в размере 10 тысяч рублей", - сообщила агентству Куликова.