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В Воронеже прошел незаконный автопробег с флагами Азербайджана
Участники несанкционированного автопробега в центре Воронежа - несколько десятков машин под флагами Азербайджана - оштрафованы, один из них помещен под арест,... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T17:25
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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Все эти перфомансы с иностранными флагами надо жёстко пресекать! Пусть у себя со своими флагами что хотят, то и делают, а нам чужих флагов не надо, у нас свой есть.
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воронеж
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на армяно-азербайджанской границе, минобороны азербайджана, минобороны армении, воронеж, азербайджан, армения, грузия, в мире

В Воронеже прошел незаконный автопробег с флагами Азербайджана

17:25 24.07.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 24 июл - РИА Новости. Участники несанкционированного автопробега в центре Воронежа - несколько десятков машин под флагами Азербайджана - оштрафованы, один из них помещен под арест, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы главного управления МВД по региону Наталья Куликова.
Тысячи жителей Воронежа вечером в воскресенье, 19 июля, наблюдали, как колонна из нескольких десятков машин, сигналя, двигалась по центральным улицам города. В частности, участники "автопробега" проехали, размахивая флагами Азербайджана, по Кольцовской улице и повернули на Плехановскую.
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"Примерно с 19.00 (мск) 19 июля в полицию стали поступать сообщения о движении транспортных средств по центральным улицам города, которые создавали помехи передвижению граждан", - говорится в сообщении Куликовой.
По ее словам, сотрудники ГУМВД России по Воронежской области начали проверку по факту происшествия.
"В настоящее время семь участников несанкционированного автопробега судом привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 20.2.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка". Одному из правонарушителей назначено наказание в виде ареста сроком двое суток, остальным – штраф в размере 10 тысяч рублей", - сообщила агентству Куликова.
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Кроме того, по ее словам, в отношении восьми водителей за различные нарушения правил дорожного движения составлены 10 материалов об административных правонарушениях. Нарушители оштрафованы на суммы от 500 до 1500 рублей.
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Позднее Минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе - Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщает о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе по-прежнему остается относительно спокойной.
По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели пяти военных, а также о ранении девяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииВоронежАзербайджанАрменияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Все эти перфомансы с иностранными флагами надо жёстко пресекать! Пусть у себя со своими флагами что хотят, то и делают, а нам чужих флагов не надо, у нас свой есть.
24 июля, 18:03
АНДРЕЙ КОННИН
1100000
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