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В Новгородской области первый заместитель губернатора заразился COVID-19
Первый заместитель губернатора Новгородской области Александр Дронов отправлен с коронавирусом в областную инфекционную больницу, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T17:24
коронавирус в россии
здоровье - общество
новгородская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, здоровье - общество, новгородская область

В Новгородской области первый заместитель губернатора заразился COVID-19

17:24 24.07.2020
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© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанкРабота Нижегородского центра медицины катастроф
Работа Нижегородского центра медицины катастроф
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл – РИА Новости. Первый заместитель губернатора Новгородской области Александр Дронов отправлен с коронавирусом в областную инфекционную больницу, сообщил РИА Новости представитель регионального правительства.
"Александр Дронов госпитализирован с коронавирусом в областную инфекционную больницу. Он находится в стабильном состоянии", - сказал собеседник агентства.
В Новгородской области зафиксировано 3621 подтвержденных случаев коронавируса, выздоровели 2665 человек, умерли 64.
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Коронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоНовгородская область
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