https://ria.ru/20200724/1574880572.html
В Новгородской области первый заместитель губернатора заразился COVID-19
Первый заместитель губернатора Новгородской области Александр Дронов отправлен с коронавирусом в областную инфекционную больницу, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T17:24
2020-07-24T17:24
коронавирус в россии
здоровье - общество
новгородская область
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https://ria.ru/20200724/1574844077.html
новгородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, здоровье - общество, новгородская область