МИД Ирана оценил действия американских военных в инциденте с лайнером

ТЕГЕРАН, 24 июл – РИА Новости. Действия ВВС США в отношении иранского пассажирского самолета были опасными, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, назвав их "игрой с человеческими жизнями".
"Подобного рода действия не только незаконны и опасны, но и представляют собой игру с жизнями невинных людей", - сказал Мусави, добавив, что, вопреки заявлениям военных США, которые он назвал насмешкой, американские истребители не соблюдали безопасную дистанцию.
По его словам, пролет американских самолетов был "опасным и авантюрным", нарушающим нормы авиаперелетов. Присутствие американских сил в Сирии незаконно, отметил представитель иранского МИД, в связи с чем выполнение американскими самолетами задачи было также незаконным, и никто не давал право США проводить инспекцию пассажирского самолета.
Он добавил, что Иран не оставит без ответа ни одно враждебное действие, указав, что стабильность Ближнего Востока нельзя вовлекать в американские избирательные игры.
Иран в связи с действиями США заявил протест в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО). Кроме того, власти Ирана установили контакт с Сирией, над которой произошел инцидент, обратившись с просьбой быстро и детально изучить произошедшее с иранским пассажирским самолетом.
Пассажирский самолет приземлился в Бейруте, высадил пассажиров, дозаправился, после чего вернулся в Тегеран.