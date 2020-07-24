Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200724/1574880518.html
МИД Ирана оценил действия американских военных в инциденте с лайнером
Действия ВВС США в отношении иранского пассажирского самолета были опасными, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, назвав их "игрой с... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T18:03
аббас мусави
ввс сша
мид ирана
f-15se
тегеран (город)
иран
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/101870/38/1018703856_0:30:2500:1436_1400x0_80_0_0_4baf14a83d44134cfddc4d067f18de84.jpg
https://ria.ru/20200724/1574872147.html
тегеран (город)
иран
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/101870/38/1018703856_0:30:2500:1436_1400x0_80_0_0_4baf14a83d44134cfddc4d067f18de84.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/101870/38/1018703856_163:0:2374:1658_1400x0_80_0_0_67aa19b792cb52dd37dd78f2b4702230.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/101870/38/1018703856_440:0:2098:1658_1400x0_80_0_0_079391f74d11eef1235afa8678853125.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аббас мусави, ввс сша, мид ирана, f-15se, тегеран (город), иран, сша, в мире

МИД Ирана оценил действия американских военных в инциденте с лайнером

17:24 24.07.2020 (обновлено: 18:03 24.07.2020)
1404
© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана. Архивное фото
Флаг Ирана. Архивное фото
© Fotolia / Borna_Mir
ТЕГЕРАН, 24 июл – РИА Новости. Действия ВВС США в отношении иранского пассажирского самолета были опасными, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, назвав их "игрой с человеческими жизнями".
"Подобного рода действия не только незаконны и опасны, но и представляют собой игру с жизнями невинных людей", - сказал Мусави, добавив, что, вопреки заявлениям военных США, которые он назвал насмешкой, американские истребители не соблюдали безопасную дистанцию.
По его словам, пролет американских самолетов был "опасным и авантюрным", нарушающим нормы авиаперелетов. Присутствие американских сил в Сирии незаконно, отметил представитель иранского МИД, в связи с чем выполнение американскими самолетами задачи было также незаконным, и никто не давал право США проводить инспекцию пассажирского самолета.
Он добавил, что Иран не оставит без ответа ни одно враждебное действие, указав, что стабильность Ближнего Востока нельзя вовлекать в американские избирательные игры.
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Вчера, 15:43
Зариф прокомментировал действия США против иранского авиалайнера
Ранее сообщалось о сближении истребителей с иранским пассажирским самолетом авиакомпании Mahan Air, летевшим из Тегерана в Бейрут. Инцидент произошел над районом Эт-Танф на территории Сирии, где расположены американские силы.
США заявили, что самолет F-15 ВВС США сопроводил иранский лайнер с расстояния один километр с учетом международных норм - идентифицировав лайнер как пассажирский самолет Mahan Air, американский истребитель отдалился на безопасное расстояние.
Иран в связи с действиями США заявил протест в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО). Кроме того, власти Ирана установили контакт с Сирией, над которой произошел инцидент, обратившись с просьбой быстро и детально изучить произошедшее с иранским пассажирским самолетом.
Пассажирский самолет приземлился в Бейруте, высадил пассажиров, дозаправился, после чего вернулся в Тегеран.
1900143
Обсудить 0
Аббас МусавиВВС СШАМИД ИранаF-15SEТегеран (город)ИранСШАВ мире
Рекомендуем
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
В Иране пригрозили США "тяжелыми последствиями" за инцидент с самолетом
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 22 483
Сотрудник полиции
В Воронеже прошел незаконный автопробег с флагами Азербайджана
Работа Нижегородского центра медицины катастроф
В Новгородской области первый заместитель губернатора заразился COVID-19
Последствия ударов Израиля по Сирии
На границе Израиля и Сирии прогремели взрывы
Старт ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным грузовым кораблем Прогресс МС-15
"Роскосмос" сообщил о проблемах при стыковке "Прогресса" с МКС
Штаб-квартира ВТО в Женеве
ВТО поддержала Россию в споре с ЕС по энергокорректировкам
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД ответил на предложение Помпео создать альянс против Китая
Полицейский автомобиль
В Москве после массовой драки задержали более 25 человек
Американские военные на юго-востоке Афганистана
США согласились на переговоры с Ираном по Афганистану
Разлив топлива в поселке Тухард Красноярского края
В поселке Тухард, где разлилось авиатопливо, сняли режим ЧС
Истребитель ВВС США F-15E Strike Eagle на авиабазе Инджирлик, Турция
Mahan Air прокомментировала инцидент с истребителем США
Рекламный плакат RT в лондонском метро
Симоньян прокомментировала призыв пересмотреть лицензию RT в Британии
Геннадий Зюганов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Зюганов посоветовал россиянам не ездить в Турцию
Женщина с лишним весом
Диетолог рассказал, как определить у себя ожирение
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04Пушков рассказал о "геополитической капитуляции" Горбачева
02:58В США оспорили решение Трампа не учитывать нелегалов при нарезке округов
02:52Эксперт рассказал, когда выгоднее брать отпуск
02:32Оценено возможное снижение ставки по ипотеке в России
02:30В Портленде суд отказался запрещать задержания федеральными силовиками
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
Лента новостейМолния