МИД Ирана оценил действия американских военных в инциденте с лайнером

"Подобного рода действия не только незаконны и опасны, но и представляют собой игру с жизнями невинных людей", - сказал Мусави, добавив, что, вопреки заявлениям военных США, которые он назвал насмешкой, американские истребители не соблюдали безопасную дистанцию.