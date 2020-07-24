В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 22 483

"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 378 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 22 483. Всего 15 407 человек были вылечены, а 726 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.