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Распространение нового коронавируса
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В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 22 483
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки возросло на 378, до 22 483, всего умерли 726 человек, сообщила в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T17:23
распространение нового коронавируса
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здоровье - общество
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, молдавия, в мире

В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 22 483

17:23 24.07.2020
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© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Автомобиль скорой помощи в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки возросло на 378, до 22 483, всего умерли 726 человек, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Ранее власти Молдавии сообщили о 22 105 зарегистрированных случаях коронавируса, 719 из которых стали летальными.
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"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 378 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 22 483. Всего 15 407 человек были вылечены, а 726 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
В Молдавии до 31 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15 миллионов случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗМолдавияВ мире
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