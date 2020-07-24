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"Роскосмос" сообщил о проблемах при стыковке "Прогресса" с МКС
Трудности возникли накануне во время стыковки грузового корабля "Прогресс МС-15" с российским сегментом Международной космической станции, однако они не... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T18:09
хочу стать космонавтом
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
ркк "энергия"
роскосмос
прогресс (космический корабль)
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https://ria.ru/20200723/1574826450.html
Если в пределах допуска, значит не было проблем. Зачем писать то.....
35
Видимо предупреждая крики борцунов и всепропальщиков: я прямую трансляцию смотрел, крохотное расхождение действительно было и экипаж даже запрашивал разрешение взять ручное управление, но им отказали и стыковка прошла успешно. Мало ли, начнут кричать снова, что "всё замалчивают", уж сколько месяцев одно и то же повторяют про вирус...
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574840334_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_7060ea7fea01805391564168b9921538.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, ркк "энергия", роскосмос, прогресс (космический корабль)

"Роскосмос" сообщил о проблемах при стыковке "Прогресса" с МКС

17:21 24.07.2020 (обновлено: 18:09 24.07.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкСтарт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-15"
Старт ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным грузовым кораблем Прогресс МС-15
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Трудности возникли накануне во время стыковки грузового корабля "Прогресс МС-15" с российским сегментом Международной космической станции, однако они не помешали проведению стыковки в автоматическом режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
"При осуществлении стыковки транспортного грузового корабля "Прогресс МС-15" действительно наблюдались некоторые отклонения транспортного грузового корабля относительно мишени. Контроль процесса стыковки осуществлялся наземным персоналом управления и экипажем российского сегмента МКС. Отклонения от мишени находились в пределах допуска, определенного технической документацией на систему сближения", - сказали в госкорпорации.
Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
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Там отметили, что необходимости в переходе в ручной режим управления стыковки не было. Стыковка была осуществлена в автоматическом режиме.
"В настоящее время специалисты РКК "Энергия" (производитель корабля "Прогресс" - ред.) проводят детальный анализ процесса стыковки и функционирования системы сближения", - сказали в "Роскосмосе".
Российский грузовой корабль "Прогресс МС-15" пристыковался к Международной космической станции в 20.44 в четверг, 23 июля. На орбиту его вывела ракета-носитель "Союз-2.1а", стартовавшая с космодрома Байконур в 17.26 мск.
Старту ракеты предшествовали неполадки - работникам космодрома пришлось из-за неисправности заменить один из электродвигателей силового пояса стартового комплекса.
Корабль доставил на станцию топливо и газы общей массой 600 килограммов, а также 1,5 тонны других грузов - ресурсной аппаратуры бортовых систем управления и жизнеобеспечения, укладку для проведения экспериментов, санитарно-гигиенические материалы, предметы одежды и медикаменты, стандартные рационы питания и 420 литров воды в баках системы "Родник".
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в командном пункте обслуживания стартового комплекса РН Союз-2 на космодроме Восточный
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Хочу стать космонавтомМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРКК "Энергия"РоскосмосПрогресс (космический корабль)
Популярные комментарии
Если в пределах допуска, значит не было проблем. Зачем писать то.....
24 июля, 17:28
Егор Панкратов
17101007
Видимо предупреждая крики борцунов и всепропальщиков: я прямую трансляцию смотрел, крохотное расхождение действительно было и экипаж даже запрашивал разрешение взять ручное управление, но им отказали и стыковка прошла успешно. Мало ли, начнут кричать снова, что "всё замалчивают", уж сколько месяцев одно и то же повторяют про вирус...
24 июля, 17:39
pNpumba N
1310006
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