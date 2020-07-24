"Роскосмос" сообщил о проблемах при стыковке "Прогресса" с МКС

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Трудности возникли накануне во время стыковки грузового корабля " Трудности возникли накануне во время стыковки грузового корабля " Прогресс МС-15 " с российским сегментом Международной космической станции , однако они не помешали проведению стыковки в автоматическом режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе " Роскосмоса ".

"При осуществлении стыковки транспортного грузового корабля "Прогресс МС-15" действительно наблюдались некоторые отклонения транспортного грузового корабля относительно мишени. Контроль процесса стыковки осуществлялся наземным персоналом управления и экипажем российского сегмента МКС. Отклонения от мишени находились в пределах допуска, определенного технической документацией на систему сближения", - сказали в госкорпорации.

Там отметили, что необходимости в переходе в ручной режим управления стыковки не было. Стыковка была осуществлена в автоматическом режиме.

"В настоящее время специалисты РКК "Энергия" (производитель корабля "Прогресс" - ред.) проводят детальный анализ процесса стыковки и функционирования системы сближения", - сказали в "Роскосмосе".

Российский грузовой корабль "Прогресс МС-15" пристыковался к Международной космической станции в 20.44 в четверг, 23 июля. На орбиту его вывела ракета-носитель "Союз-2.1а", стартовавшая с космодрома Байконур в 17.26 мск.

Старту ракеты предшествовали неполадки - работникам космодрома пришлось из-за неисправности заменить один из электродвигателей силового пояса стартового комплекса.