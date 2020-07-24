https://ria.ru/20200724/1574880318.html
"Роскосмос" сообщил о проблемах при стыковке "Прогресса" с МКС
Трудности возникли накануне во время стыковки грузового корабля "Прогресс МС-15" с российским сегментом Международной космической станции, однако они не... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T17:21
2020-07-24T18:09
хочу стать космонавтом
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
ркк "энергия"
роскосмос
прогресс (космический корабль)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574840334_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_7060ea7fea01805391564168b9921538.jpg
https://ria.ru/20200713/1574303147.html
https://ria.ru/20200723/1574826450.html
Егор Панкратов
Если в пределах допуска, значит не было проблем. Зачем писать то.....
35
pumba N
Видимо предупреждая крики борцунов и всепропальщиков: я прямую трансляцию смотрел, крохотное расхождение действительно было и экипаж даже запрашивал разрешение взять ручное управление, но им отказали и стыковка прошла успешно. Мало ли, начнут кричать снова, что "всё замалчивают", уж сколько месяцев одно и то же повторяют про вирус...
20
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574840334_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_7060ea7fea01805391564168b9921538.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574840334_81:0:1220:854_1400x0_80_0_0_9b99b79ca78eff28998745fcdb3c899d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574840334_223:0:1077:854_1400x0_80_0_0_b516422ed6062204742090b391b6f596.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, ркк "энергия", роскосмос, прогресс (космический корабль)
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости.
Трудности возникли накануне во время стыковки грузового корабля "Прогресс МС-15
" с российским сегментом Международной космической станции
, однако они не помешали проведению стыковки в автоматическом режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса
".
"При осуществлении стыковки транспортного грузового корабля "Прогресс МС-15" действительно наблюдались некоторые отклонения транспортного грузового корабля относительно мишени. Контроль процесса стыковки осуществлялся наземным персоналом управления и экипажем российского сегмента МКС. Отклонения от мишени находились в пределах допуска, определенного технической документацией на систему сближения", - сказали в госкорпорации.
Там отметили, что необходимости в переходе в ручной режим управления стыковки не было. Стыковка была осуществлена в автоматическом режиме.
"В настоящее время специалисты РКК
"Энергия" (производитель корабля "Прогресс" - ред.) проводят детальный анализ процесса стыковки и функционирования системы сближения", - сказали в "Роскосмосе".
Российский грузовой корабль "Прогресс МС-15" пристыковался к Международной космической станции в 20.44 в четверг, 23 июля. На орбиту его вывела ракета-носитель "Союз-2.1а", стартовавшая с космодрома Байконур в 17.26 мск.
Старту ракеты предшествовали неполадки - работникам космодрома пришлось из-за неисправности заменить один из электродвигателей силового пояса стартового комплекса.
Корабль доставил на станцию топливо и газы общей массой 600 килограммов, а также 1,5 тонны других грузов - ресурсной аппаратуры бортовых систем управления и жизнеобеспечения, укладку для проведения экспериментов, санитарно-гигиенические материалы, предметы одежды и медикаменты, стандартные рационы питания и 420 литров воды в баках системы "Родник".