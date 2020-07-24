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В сочинском нацпарке поймали охотившегося на медведя браконьера
Проверка проводится в Сочи после задержания браконьера, охотившегося на медведя в Марьинском лесничестве в Сочи, сообщает Сочинский национальный парк. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T17:16
2020-07-24T17:16
сочи
происшествия
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сочи, происшествия
СОЧИ, 24 июл - РИА Новости.
Проверка проводится в Сочи
после задержания браконьера, охотившегося на медведя в Марьинском лесничестве в Сочи, сообщает Сочинский национальный парк.
Отмечается, что оперативная группа "Леопард" ФГБУ "Сочинский национальный парк" в пятницу утром задержала браконьера. Он незаконно охотился в Марьинском участковом лесничестве.
"Правонарушителя задержали в момент, когда последний уже прицелился в медведя. При себе у задержанного было ружье ИЖ-22, нигде не зарегистрированное, и десять патронов. Задержанный доставлен в Лазаревский отдел полиции УВД Сочи. По данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на территории ФГБУ "Сочинский национальный парк" находиться с оружием, ездить вне дорог общего пользования на особо охраняемую природную территорию запрещено. На особо охраняемой природной территории запрещена охота и рыбалка, вырубка деревьев, а также разведение костров вне оборудованных для этого мест. Преследуется по закону и сбор краснокнижных растений. Нарушение закона влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность.