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В сочинском нацпарке поймали охотившегося на медведя браконьера
Проверка проводится в Сочи после задержания браконьера, охотившегося на медведя в Марьинском лесничестве в Сочи, сообщает Сочинский национальный парк. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T17:16
сочи
происшествия
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сочи, происшествия

В сочинском нацпарке поймали охотившегося на медведя браконьера

17:16 24.07.2020
226
CC0 / byrev / DoubleРужье
Ружье
CC0 / byrev / Double
Ружье. Архивное фото
СОЧИ, 24 июл - РИА Новости. Проверка проводится в Сочи после задержания браконьера, охотившегося на медведя в Марьинском лесничестве в Сочи, сообщает Сочинский национальный парк.
Отмечается, что оперативная группа "Леопард" ФГБУ "Сочинский национальный парк" в пятницу утром задержала браконьера. Он незаконно охотился в Марьинском участковом лесничестве.
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"Правонарушителя задержали в момент, когда последний уже прицелился в медведя. При себе у задержанного было ружье ИЖ-22, нигде не зарегистрированное, и десять патронов. Задержанный доставлен в Лазаревский отдел полиции УВД Сочи. По данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на территории ФГБУ "Сочинский национальный парк" находиться с оружием, ездить вне дорог общего пользования на особо охраняемую природную территорию запрещено. На особо охраняемой природной территории запрещена охота и рыбалка, вырубка деревьев, а также разведение костров вне оборудованных для этого мест. Преследуется по закону и сбор краснокнижных растений. Нарушение закона влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность.
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