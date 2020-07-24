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В Иране пригрозили США "тяжелыми последствиями" за инцидент с самолетом
Американским военным стоит ждать тяжелых последствий за свое "провокационное поведение" с иранским пассажирским самолетом, заявил помощник председателя... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T17:16
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аббас мусави, хосейн амир абдоллахиан, ввс сша, мид ирана, f-15se, иран, сша, в мире

В Иране пригрозили США "тяжелыми последствиями" за инцидент с самолетом

17:16 24.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
ТЕГЕРАН, 24 июл – РИА Новости. Американским военным стоит ждать тяжелых последствий за свое "провокационное поведение" с иранским пассажирским самолетом, заявил помощник председателя парламента Ирана по международным вопросам Хосейн Амир Абдоллахиан.
По его словам, приближение американских истребителей к иранскому пассажирскому самолету показало, что присутствие иностранных сил в регионе представляет собой серьезную угрозу миру и безопасности Ближнего Востока.
"Американским военным стоит ожидать тяжелых последствий за свое провокационное поведение", - добавил Абдоллахиан в Twitter.
В свою очередь, официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави на фоне ситуации с пассажирским самолетом заявил, что Тегеран не оставит ни один враждебный акт против страны без ответа.
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Вчера, 15:43
Зариф прокомментировал действия США против иранского авиалайнера
Ранее сообщалось о сближении истребителей с иранским пассажирским самолетом авиакомпании Mahan Air, летевшим из Тегерана в Бейрут. Инцидент произошел над районом Эт-Танф на территории Сирии, где расположены американские силы.
США заявили, что самолет F-15 ВВС США сопроводил иранский лайнер с расстояния один километр с учетом международных норм - идентифицировав лайнер как пассажирский самолет Mahan Air, американский истребитель отдалился на безопасное расстояние.
Иран в связи с действиями США заявил протест в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО), при инциденте пострадали пассажиры и экипаж самолета, поскольку пилот был вынужден, как отмечают в Иране, уйти от столкновения.
Пассажирский самолет приземлился в Бейруте, высадил пассажиров, дозаправился, после чего вернулся в Тегеран.
Иранский самолет после столкновения с предполагаемым американским истребителем
Вчера, 08:33
Опубликовано видео перехвата иранского лайнера американским истребителем
2030041
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Аббас МусавиХосейн Амир АбдоллахианВВС СШАМИД ИранаF-15SEИранСШАВ мире
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