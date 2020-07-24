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Возвращающихся из-за границы немцев бесплатно проверят на коронавирус
Министры здравоохранения регионов ФРГ договорились ввести бесплатное тестирование в аэропортах для граждан страны, возвращающихся из регионов повышенного... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T17:16
коронавирус covid-19
андреас шойер
новости - туризм
германия
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, андреас шойер, новости - туризм, германия

Возвращающихся из-за границы немцев бесплатно проверят на коронавирус

17:16 24.07.2020
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© РИА Новости / Татьяна ФирсоваНовое здание терминала аэропорта Берлин Бранденбург
Новое здание терминала аэропорта Берлин Бранденбург
© РИА Новости / Татьяна Фирсова
БЕРЛИН, 24 июл - РИА Новости. Министры здравоохранения регионов ФРГ договорились ввести бесплатное тестирование в аэропортах для граждан страны, возвращающихся из регионов повышенного эпидемиологического риска по COVID-19, сообщила сенатор Берлина по здравоохранению Дилек Калайчи.
Накануне министр транспорта Германии Андреас Шойер говорил, что такое же правило вскоре будет действовать по всему ЕС - министры транспорта стран-членов достигли соответствующей договоренности в среду.
"Во-первых, должна сказать, что правило о двухнедельном карантине по возвращении или прибытии из регионов повышенного риска сохраняется, карантин может быть прекращен при негативном тесте. Помимо этого, сегодня было принято решение, что по возвращении из регионов повышенного риска необходимо пройти тест. Для этого в аэропортах Германии будут установлены станции тестирования", - заявила она по итогам совещания министров здравоохранения.
Сенатор подчеркнула, что это будет уже "не призыв, а прямая просьба протестироваться". "Это первая серьезная мера, в которой мы, совместно с федеральной полицией, прямо просим людей пользоваться возможностями тестирования в аэропортах", - добавила она.
Кроме того, она отметила, что те, кто возвращается из регионов, которые не включены в список повышенного риска, могут пройти тестирование, но не в аэропортах - мощности на этих объектах будут отведены для возвращающихся из регионов повышенного риска. Калайчи подчеркнула, что для остальных пассажиров будут создаваться возможности оперативно пройти тесты, поскольку власти страны рассчитывают сделать тестирование доступным для всех граждан, возвращающихся из-за границы. Тестирование при этом будет бесплатным - оплата будет проводиться за счет страховки граждан ФРГ, необходимая инфраструктура и зарплата персонала в аэропортах будет выстраиваться за счет региональных бюджетов.
Калайчи отметила, что министры здравоохранения федеральных земель также договорились, что будет и далее применяться практика заполнения карт въезжающих на территорию страны всеми видами транспорта. Эта практика активно использовалась в первые недели пандемии, когда граждане ФРГ активно возвращались в страну из-за рубежа. По ее словам, теперь власти рассчитывают автоматизировать этот процесс, поскольку ранее опирались на ручной сбор данных - пассажиры сдавали карточки, с которыми приходилось работать чиновникам. Теперь минздрав Германии рассчитывает делать это в электронном виде.
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Коронавирус COVID-19Андреас ШойерНовости - ТуризмГермания
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