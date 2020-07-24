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В Норильске установили более 180 бонов для ликвидации разлива топлива
Специалисты установили на водоемах возле Норильска свыше 180 линий боновых заграждений общей протяженностью почти 17 километров для сбора разлившихся... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T17:16
разлив дизельного топлива в норильске
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
норильск
происшествия
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РИА Новости
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разлив дизельного топлива в норильске, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), норильск, происшествия

В Норильске установили более 180 бонов для ликвидации разлива топлива

17:16 24.07.2020
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© Фото : МЧС РФСотрудники МЧС во время ликвидации последствий ЧС в Норильске
Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий ЧС в Норильске
© Фото : МЧС РФ
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Специалисты установили на водоемах возле Норильска свыше 180 линий боновых заграждений общей протяженностью почти 17 километров для сбора разлившихся нефтепродуктов после аварии на ТЭЦ-3, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб.
"Установлена 181 линия боновых заграждений протяженностью 16 километров 715 метров", - сказал собеседник агентства, добавив, что свободных емкостей для хранения собранных нефтепродуктов достаточно.
По его словам, в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 с начала работ после аварии вывезено 188,5 тысяч тонн загрязненного грунта. Сорбентом за минувшие сутки обработаны 2,8 километра береговой линии и 5,6 тысячи квадратных метров загрязненной территории. К ликвидации последствий аварии привлечены 348 человек и 154 единицы техники, в том числе два воздушных судна.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.
Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей (примерно 2,1 миллиарда долларов). "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
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Разлив дизельного топлива в НорильскеФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)НорильскПроисшествия
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