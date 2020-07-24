В Норильске установили более 180 бонов для ликвидации разлива топлива

По его словам, в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 с начала работ после аварии вывезено 188,5 тысяч тонн загрязненного грунта. Сорбентом за минувшие сутки обработаны 2,8 километра береговой линии и 5,6 тысячи квадратных метров загрязненной территории. К ликвидации последствий аварии привлечены 348 человек и 154 единицы техники, в том числе два воздушных судна.