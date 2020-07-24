Теневой министр культуры Британии призвал пересмотреть лицензию RT

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Теневой министр культуры Теневой министр культуры Великобритании Джо Стивенс обратился к исполнительному директору медиарегулятора Ofcom Мелани Доус с просьбой пересмотреть лицензию RT.

В своем письме Стивенс апеллирует к решению, принятому Ofcom в 2018 году, когда регулятор оштрафовал телеканал на 200 тысяч фунтов из-за якобы недостаточно объективного освещения событий в Солсбери и дела об отравлении Скрипалей.

"Когда Высокий суд отклонил апелляцию RT по делу о назначении штрафа регулятором Ofcom, судья Дингеманс, оглашая своё решение, сказал, что предвзятые репортажи об отравлении в Солсбери, за которым стоит российское правительство, нанесли "реальный и потенциальный вред", — пишет Стивенс.

То самое письмо с просьбой фактически лишить нас вещательной лицензии в Британии.



Его в Ofcom отправил

теневой министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Великобритании.



Ofcom, напоминаем, «независимый» медиарегулятор, на который правительство не должно никак влиять pic.twitter.com/rLJ0q1MgXn — RT на русском (@RT_russian) July 23, 2020

Также он ссылается на доклад о "российском вмешательстве" и роли RT и Sputnik в нем.

"Теперь этот обвинительный приговор подкреплён давно ожидаемым докладом комитета по разведке и безопасности, в котором разоблачается роль, которую играет RT в гораздо более широком вопросе влияния России", — отмечается в письме.

В заключение Стивенс просит Доус встретиться с ним для обсуждения ситуации и призывает пересмотреть лицензию на вещание RT на территории Великобритании.