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Теневой министр культуры Британии призвал пересмотреть лицензию RT
Теневой министр культуры Великобритании Джо Стивенс обратился к исполнительному директору медиарегулятора Ofcom Мелани Доус с просьбой пересмотреть лицензию RT. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T17:15
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353
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ofcom, телеканал rt, медиавойны, великобритания, в мире

Теневой министр культуры Британии призвал пересмотреть лицензию RT

11:20 24.07.2020 (обновлено: 17:15 24.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОфис телеканала RT в Москве
Офис телеканала RT в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Теневой министр культуры Великобритании Джо Стивенс обратился к исполнительному директору медиарегулятора Ofcom Мелани Доус с просьбой пересмотреть лицензию RT.
В своем письме Стивенс апеллирует к решению, принятому Ofcom в 2018 году, когда регулятор оштрафовал телеканал на 200 тысяч фунтов из-за якобы недостаточно объективного освещения событий в Солсбери и дела об отравлении Скрипалей.
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"Когда Высокий суд отклонил апелляцию RT по делу о назначении штрафа регулятором Ofcom, судья Дингеманс, оглашая своё решение, сказал, что предвзятые репортажи об отравлении в Солсбери, за которым стоит российское правительство, нанесли "реальный и потенциальный вред", — пишет Стивенс.
Также он ссылается на доклад о "российском вмешательстве" и роли RT и Sputnik в нем.
"Теперь этот обвинительный приговор подкреплён давно ожидаемым докладом комитета по разведке и безопасности, в котором разоблачается роль, которую играет RT в гораздо более широком вопросе влияния России", — отмечается в письме.
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В заключение Стивенс просит Доус встретиться с ним для обсуждения ситуации и призывает пересмотреть лицензию на вещание RT на территории Великобритании.
Ранее парламентский комитет Британии опубликовал доклад о "российском вмешательстве", где Москву обвиняют в "кибератаках" и "распространении дезинформации". В Москве назвали этот документ "русофобией в фейковой огранке".
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