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Зюганов назвал трехдневное голосование недоразумением
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал недоразумением голосование на грядущих в сентябре выборах в течение нескольких дней. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T17:13
россия
элла памфилова
цик рф
геннадий зюганов
политика
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россия, элла памфилова, цик рф, геннадий зюганов, политика

Зюганов назвал трехдневное голосование недоразумением

17:13 24.07.2020
564
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Геннадий Зюганов
 Геннадий Зюганов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Геннадий Зюганов. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал недоразумением голосование на грядущих в сентябре выборах в течение нескольких дней.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что предлагается провести досрочное голосование в течение двух предшествующих дней перед единым днем голосования 13 сентября, 11 и 12 сентября.

"Когда предлагают голосовать на пляже, в курилке или еще где-то, это полное безобразие. И нельзя голосовать по 3-4 дня, это тоже недоразумение", - сказал Зюганов в эфире телеканала "Россия 24".

"У нас тысячи избирательных комиссий, кто будет сидеть по 3-4 дня, где вы найдете столько контролеров", - риторически спросил он.
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По мнению политика, как только выборы становятся сомнительными - "это прямой путь к Майдану, бунту и всему остальному".
"Я за честные, достойные выборы", - заключил он.
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РоссияЭлла ПамфиловаЦИК РФГеннадий ЗюгановПолитика
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