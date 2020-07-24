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ЦИК рассмотрит вопрос дистанционного голосования на довыборах в Госдуму
Центризбирком РФ в понедельник рассмотрит вопрос проведения дистанционного электронного голосования на довыборах в Госдуму, следует из повестки дня заседания,... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T17:12
николай булаев
элла памфилова
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николай булаев, элла памфилова, госдума рф, нижний новгород, ростелеком, москва, политика

ЦИК рассмотрит вопрос дистанционного голосования на довыборах в Госдуму

17:12 24.07.2020
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Центризбирком РФ в понедельник рассмотрит вопрос проведения дистанционного электронного голосования на довыборах в Госдуму, следует из повестки дня заседания, назначенного на 27 июля, опубликованной на сайте ЦИК.
Ранее этот вопрос был запланирован к рассмотрению на заседании в пятницу, однако заместитель председателя ЦИК Николай Булаев попросил перенести его на понедельник, когда, по его словам, будут согласованы все условия с Минкомсвязи и Ростелекомом.
Голосование
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"О проведении дистанционного электронного голосования при проведении дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 13 сентября 2020 года (проект постановления ЦИК России)", - говорится в повестке дня.
Как заявила на заседании в пятницу председатель ЦИК Элла Памфилова, Центризбирком предполагает проведение эксперимента по электронному дистанционному голосованию в сентябре в двух регионах.
Дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам пройдут в единый день голосования в Курской, Ярославской и Пензенской областях, а также в Татарстане. Согласно утвержденному ЦИК списку, 13 политическим партиям для выдвижения кандидата не требуется собирать подписи избирателей.
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В России с 25 июня по 1 июля прошло голосование по поправкам в Конституцию РФ, сразу в двух регионах - Москве и Нижнем Новгороде - наравне с обычным было организовано электронное голосование. Впервые дистанционное электронное голосование было использовано в Москве на выборах в Московскую городскую думу в 2019 году в трех избирательных округах. Тогда явка составила 92,3%, голосование было признано успешным.
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Николай БулаевЭлла ПамфиловаГосдума РФНижний НовгородРостелекомМоскваПолитика
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