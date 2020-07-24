ЦИК рассмотрит вопрос дистанционного голосования на довыборах в Госдуму

"О проведении дистанционного электронного голосования при проведении дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 13 сентября 2020 года (проект постановления ЦИК России)", - говорится в повестке дня.

Дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам пройдут в единый день голосования в Курской, Ярославской и Пензенской областях, а также в Татарстане. Согласно утвержденному ЦИК списку, 13 политическим партиям для выдвижения кандидата не требуется собирать подписи избирателей.