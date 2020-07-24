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Зюганов посоветовал россиянам не ездить в Турцию
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов посоветовал россиянам "не рваться в Турцию", а посвятить это лето путешествиям по родной стране. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T17:08
россия
михаил мишустин
геннадий зюганов
турция
общество
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Вот в этом Зюганов на 100% прав!
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россия
турция
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, михаил мишустин, геннадий зюганов, турция, общество

Зюганов посоветовал россиянам не ездить в Турцию

17:08 24.07.2020
1279
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Геннадий Зюганов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
 Геннадий Зюганов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов посоветовал россиянам "не рваться в Турцию", а посвятить это лето путешествиям по родной стране.
Ранее в пятницу глава правительства Михаил Мишустин объявил, что в РФ принято решение о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа. По его словам, рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что Россия возобновит авиасообщение пока с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.
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Зюганов в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, что был в 80 странах мира, "видел очень многое", но, по его мнению, "более яркого туризма, более классных впечатлений, чем путешествие по любимой стране", не бывает.
Он призвал россиян обратить внимание на красоты Эльбруса, Байкала, Алтая, Крыма.
"Я советую побольше поездить посмотреть свою страну… Не рвитесь в Турцию, ничего она вам не даст. Сейчас жарко, а с точки зрения познавательной, даже в Софию (храм Айя-Софию в Стамбуле) залезли и не посчитались с мнением православных, что, вообще-то говоря, дурно пахнет", - добавил политик.
Зюганов подчеркнул, что надо ценить и любить свою страну, "но, прежде всего, ее надо обустраивать и помогать ей выжить в это непростое время".
"Я советую посвятить этот год путешествиям по любимой многострадальной нашей России, и вам это очень понравится", - подытожил Зюганов.
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РоссияМихаил МишустинГеннадий ЗюгановТурцияОбщество
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