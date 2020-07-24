Зюганов посоветовал россиянам не ездить в Турцию

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов посоветовал россиянам "не рваться в Турцию", а посвятить это лето путешествиям по родной стране.
Ранее в пятницу глава правительства Михаил Мишустин объявил, что в РФ принято решение о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа. По его словам, рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что Россия возобновит авиасообщение пока с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.
Зюганов в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, что был в 80 странах мира, "видел очень многое", но, по его мнению, "более яркого туризма, более классных впечатлений, чем путешествие по любимой стране", не бывает.
Он призвал россиян обратить внимание на красоты Эльбруса, Байкала, Алтая, Крыма.
Зюганов подчеркнул, что надо ценить и любить свою страну, "но, прежде всего, ее надо обустраивать и помогать ей выжить в это непростое время".
"Я советую посвятить этот год путешествиям по любимой многострадальной нашей России, и вам это очень понравится", - подытожил Зюганов.