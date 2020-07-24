Крым готовит акционные предложения для туристов на осень

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Крым готовит для туристов акционные предложения на осень и следующий год, сообщил министр курортов и туризма Вадим Волченко.
"Нужно предложить туристам широкую ценовую линейку и доступные варианты. Это особенно важно на фоне проведения программы стимулирования доступных внутренних туристских поездок, которая стартует в Крыму с 1 октября", - сказал Волченко, слова которого приводит пресс-служба министерства.
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По его словам, сегодня в Крыму колоссальный спрос на отдых и оздоровление вплоть до конца сентября.
"Однако надо уже сейчас думать о возврате тех туристов, которые отдохнули на полуострове в этот непростой период. Наши гости должны возвращаться и ощущать внимание и заботу в любое время. Надо думать о новых условиях и программах на будущее", - отметил министр.