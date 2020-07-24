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Крым готовит акционные предложения для туристов на осень
Крым готовит для туристов акционные предложения на осень и следующий год, сообщил министр курортов и туризма Вадим Волченко. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T17:08
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
новости - туризм
республика крым
общество
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республика крым
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), новости - туризм, республика крым, общество

Крым готовит акционные предложения для туристов на осень

17:08 24.07.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Крым готовит для туристов акционные предложения на осень и следующий год, сообщил министр курортов и туризма Вадим Волченко.
"Нужно предложить туристам широкую ценовую линейку и доступные варианты. Это особенно важно на фоне проведения программы стимулирования доступных внутренних туристских поездок, которая стартует в Крыму с 1 октября", - сказал Волченко, слова которого приводит пресс-служба министерства.
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По его словам, сегодня в Крыму колоссальный спрос на отдых и оздоровление вплоть до конца сентября.
"Однако надо уже сейчас думать о возврате тех туристов, которые отдохнули на полуострове в этот непростой период. Наши гости должны возвращаться и ощущать внимание и заботу в любое время. Надо думать о новых условиях и программах на будущее", - отметил министр.
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Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)Новости - ТуризмРеспублика КрымОбщество
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