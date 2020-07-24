Кузнецова рассказала о совещании по реформированию органов опеки

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Состоялось первое совещание министерства просвещения по теме реформирования органов опеки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова
Ранее депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект с поправками в ряд законов и кодексов во исполнение принятых поправок в конституцию о защите семьи и создании условий достойного воспитания детей. Инициативой предлагается ограничить внесудебный порядок изъятия детей из семьи. Законопроект предлагает установить, что вопрос изъятия ребенка будет находиться в компетенции суда. Крашенинников уточнил РИА Новости, что принять законопроект могут в осеннюю сессию.
"Состоялось совещание, кстати, состоялось первое совещание министерства просвещения по реформированию органов опеки и попечительства. Намечены следующие шаги. Совещание в профильном ведомстве состоялось", - сказала Кузнецова журналистам.
Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловалась на системные сбои органов опеки, заявив, что число жалоб увеличилось на 23%, нужна реформа всей системы.